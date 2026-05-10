Mercato - Pavard : Sa prochaine destination après l'OM est déjà connue ?

Axel Cornic

En cette fin de saison chaotique, l’Olympique de Marseille doit surtout penser au mercato estival qui approche à grands pas et qui s’annonce très agité. Des nombreux cadres sont en effet annoncés sur le départ et c’est le cas de Benjamin Pavard, prêté par l’Inter l’été dernier avec une option d’achat fixée à 15M€.

Il semblait pouvoir devenir le nouveau leader de la défense marseillaise. Héros de la Coupe du monde 2018 et passé notamment par le Bayern Munich et l’Inter, Benjamin Pavard avait tout pour réussir à l’OM. Mais comme des nombreuses recrues de l’été dernier, l’international français a fortement déçu et ne devrait pas faire long feu à Marseille, avec un été très agité qui s’annonce.

L’OM ne gardera pas Pavard Depuis plusieurs semaines déjà, on sait que l’OM ne lèvera pas l’option d’achat présente dans le prêt du défenseur et qui s’élève à 15M€. Il faut dire que Pavard n’a pas vraiment convaincu cette saison, avec plusieurs erreurs qui ont couté des points importants. A l’image de tout l’effectif, il n’a délivré que des prestations décevantes depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, avec son club qui doit désormais lutter pour accrocher une qualification européenne en cette fin de saison.