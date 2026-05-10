Mercato : «Les négociations sont déjà bien avancées», Randal Kolo Muani va quitter le PSG ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer. Le Français a été successivement prêté à la Juventus de Turin et à Tottenham et, sauf retournement, il ne devrait pas évoluer à Paris la saison prochaine. L’attaquant de 27 ans devrait définitivement rejoindre la Vieille Dame, avec qui les négociations seraient même bien avancées.

Cet été, le PSG aura beaucoup de boulot sur le mercato et il devra notamment prendre des décisions concernant les joueurs prêtés. On peut penser à Randal Kolo Muani, qui a rejoint Tottenham l’été dernier dans les derniers instants, alors qu’il était longtemps annoncé comme étant tout proche de la Juventus de Turin. Chez les Spurs, le Français ne brille pas, puisqu'il n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions confondues, dont seulement un en Premier League.

La Juventus de Turin cherche à faire revenir Kolo Muani Si Tottenham ne réussit pas forcément à Randal Kolo Muani, ce n’est pas le cas de la Juventus de Turin. Lors de son prêt en seconde partie de saison dernière, le Français avait impressionné, à tel point que la Vieille Dame voulait le conserver, mais l’opération était finalement tombée à l'eau à la dernière minute. Toutefois, à en croire les informations de Teamtalk, la formation italienne n’aurait pas oublié le Parisien et elle travaillerait actuellement à son retour. Les négociations entre les deux clubs seraient d’ailleurs "bien avancées" et le joueur serait disposé à revenir du côté de Turin. La Juventus serait assez optimiste quant à la finalisation d’un accord.