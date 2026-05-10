Un «top profil Ligue 1» est visé par l’OM, Walid Acherchour annonce une bonne nouvelle dans l'After Foot

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un successeur à Medhi Benatia, l’OM l’a peut-être trouvé en la personne de Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest depuis 10 ans, qu’il quittera à la fin de la saison. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les deux parties et Walid Acherchour a validé cette idée dans l’After Foot sur RMC.

Annoncé proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi aurait changé d’avis. Vendredi, le Stade Brestois a officialisé le départ de son directeur sportif après 10 ans de bons et loyaux services, qui pourrait prendre la direction de l’OM. D’après les informations de Foot Mercato, un accord en ce sens a été trouvé et le dirigeant de 42 ans viendrait à Marseille accompagné de son frère, Yannick Lorenzi, avec lequel il travaillait déjà à Brest.

« C’est un top profil Ligue 1, c’est un homme de l’ombre » Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a validé cette piste pour l’OM, rappelant tout le bon travail effectué par Grégory Lorenzi ces dernières années : « C’est un top profil Ligue 1, c’est un homme de l’ombre. Il a fait des super coups à Brest. Il a récupéré par exemple un Ibrahima Diallo qu’il a revendu à Southampton 15 millions d’euros, qu’il a récupérés dans des centres de formation. C’est un directeur sportif qui a fait du très très bon boulot à Brest, qui a été sûr de ses choix, de sa vision. Quand il prend Éric Roy, moi, je suis halluciné. Prendre un entraîneur qui n’a pas exercé pendant 12 ans, qui était consultant et au final il a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de Brest, voire la plus belle. Il a été très très bon dans ce choix-là. »