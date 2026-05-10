Un «top profil Ligue 1» est visé par l’OM, Walid Acherchour annonce une bonne nouvelle dans l'After Foot

À la recherche d’un successeur à Medhi Benatia, l’OM l’a peut-être trouvé en la personne de Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest depuis 10 ans, qu’il quittera à la fin de la saison. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les deux parties et Walid Acherchour a validé cette idée dans l’After Foot sur RMC.
Annoncé proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi aurait changé d’avis. Vendredi, le Stade Brestois a officialisé le départ de son directeur sportif après 10 ans de bons et loyaux services, qui pourrait prendre la direction de l’OM. D’après les informations de Foot Mercato, un accord en ce sens a été trouvé et le dirigeant de 42 ans viendrait à Marseille accompagné de son frère, Yannick Lorenzi, avec lequel il travaillait déjà à Brest.
« C’est un top profil Ligue 1, c’est un homme de l’ombre »
Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a validé cette piste pour l’OM, rappelant tout le bon travail effectué par Grégory Lorenzi ces dernières années : « C’est un top profil Ligue 1, c’est un homme de l’ombre. Il a fait des super coups à Brest. Il a récupéré par exemple un Ibrahima Diallo qu’il a revendu à Southampton 15 millions d’euros, qu’il a récupérés dans des centres de formation. C’est un directeur sportif qui a fait du très très bon boulot à Brest, qui a été sûr de ses choix, de sa vision. Quand il prend Éric Roy, moi, je suis halluciné. Prendre un entraîneur qui n’a pas exercé pendant 12 ans, qui était consultant et au final il a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de Brest, voire la plus belle. Il a été très très bon dans ce choix-là. »
« Je trouve que le profil est très très bon »
« Maintenant il faut voir encore une fois ce qui va se passer à l’OM, parce qu’on sait très bien que le contexte peut être très très compliqué. Exercer à Brest et exercer à l’OM c’est très très différent », a tempéré Walid Acherchour, tout de même convaincu par le profil de Grégory Lorenzi pour l’OM. « Il va peut-être venir en plus avec son frère Yannick. C’est quelqu’un qui n’a pas une communication ultra prononcée. C’est peut être une bonne chose à l’OM. C’est un homme de terrain, pas très bavard. Moi, je suis conquis, c’est un bien grand mot parce qu’il va falloir juger sur pièce, mais je trouve que le profil est très très bon. Maintenant le seul petit bémol, c’est que je trouve que l’arrivée est un peu tardive. »