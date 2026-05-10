Mercato : La grosse offensive pour Kylian Mbappé avant de signer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2017, Kylian Mbappé décidait de rejoindre le PSG en provenance de l’AS Monaco contre 180M€ (qui seront déboursés l’été suivant). Un choix important dans le parcours de la star française, qui était également convoitée par le Real Madrid, mais aussi par…le FC Barcelone, comme l’a révélé l’ancien président blaugrana Josep Bartomeu.

Désormais au Real Madrid, son club de cœur, Kylian Mbappé avait recalé une première fois le club madrilène en 2017. Souhaitant continuer à se développer en France, l’attaquant français avait alors décidé de signer pour le PSG en provenance de l’AS Monaco malgré un intérêt merengue à son égard. Mais le prodige de Bondy aurait également pu signer du côté du FC Barcelone !

« Je me souviens avoir parlé au père de Mbappé plusieurs fois » Au cours d’un entretien accordé à ESPN, l’ancien président du Barça (2014-2020) Josep Maria Bartomeu a lâché une grosse révélation sur le transfert de Mbappé : « Monaco demandait des chiffres très élevés que le Barça pouvait payer à ce moment-là. Nous étions le club du monde qui gagnait le plus d’argent, celui qui avait les meilleurs ratios. Eh bien, la vérité est que nous étions dans une très bonne situation économique. Je me souviens avoir parlé au père de Mbappé plusieurs fois, mais le Paris Saint-Germain a beaucoup pressé Monaco et Mbappé. Je pense qu’il préférait aussi aller au PSG, une équipe française. »