Mercato : Thiago Motta de retour en France, un club de Ligue 1 en a fait sa priorité !

Depuis 2019, Thiago Motta a lancé sa carrière d’entraîneur avec plus ou moins de succès. L’ancien milieu de terrain est actuellement libre depuis son départ de la Juventus de Turin en 2025, mais il pourrait rebondir la saison prochaine et qui plus est en France. En effet, le LOSC en aurait fait sa priorité en cas de départ de Bruno Génésio.
Après six ans au PSG, Thiago Motta décidait en 2018 de mettre fin à sa carrière de joueur. Une grande page de l’histoire du club de la capitale se tournait alors tant le milieu de terrain en avait été l’un de ses visages importants, notamment dans le trio magique qu’il formait avec Marco Verratti et Blaise Matuidi. Depuis, le joueur passé également par l’Inter Milan a embrassé une carrière d’entraîneur, mais il se trouve actuellement sans banc.
Le LOSC pense à Thiago Motta
D’abord au Genoa, puis à la Spezia, en passant par Bologne et la Juventus de Turin, Thiago Motta a déjà eu plusieurs expériences d’entraîneur du côté de l’Italie. Toutefois, l’ancien joueur du PSG n’a pas encore exporté ses talents en dehors de son pays, mais il pourrait le faire prochainement. Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC penserait à lui en cas de départ de Bruno Génésio, dont l’avenir est assez flou. Une aventure en Ligue 1 serait une des options envisagées par Motta, qui privilégierait un projet européen ambitieux. Enfin, son amitié avec le président lillois Olivier Létang qu’il a connu à Paris pourrait être un vrai avantage pour la formation nordiste.
Génésio se montre très évasif sur son avenir
Actuellement sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le LOSC, Bruno Génésio ne sait pas encore s’il sera là l’année prochaine. Dernièrement, le technicien français s’était montré très flou concernant son avenir en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Évidemment qu'autour de moi, il y a des choses qui se disent, il y a des sollicitations. Mais ce qui est important dans ma situation, ce n'est pas de faire attention à ça. C'est de rester focus sur ce que j'ai à faire avec le LOSC. Il reste deux matches, une semaine, après il sera temps de faire le bilan sportif, le bilan des deux années, et de voir ce qui est envisageable pour moi et aussi pour le club. Parce qu'on parle de moi, mais aujourd'hui, le club n'a pas montré non plus de signes pour quoi que ce soit. Donc, on verra après la saison. Parce que peut-être que plein de choses découlent aussi d'une qualification directe ou pas en Ligue des champions. »