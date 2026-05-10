Mercato : Thiago Motta de retour en France, un club de Ligue 1 en a fait sa priorité !

Alexis Brunet

Depuis 2019, Thiago Motta a lancé sa carrière d’entraîneur avec plus ou moins de succès. L’ancien milieu de terrain est actuellement libre depuis son départ de la Juventus de Turin en 2025, mais il pourrait rebondir la saison prochaine et qui plus est en France. En effet, le LOSC en aurait fait sa priorité en cas de départ de Bruno Génésio.

Après six ans au PSG, Thiago Motta décidait en 2018 de mettre fin à sa carrière de joueur. Une grande page de l’histoire du club de la capitale se tournait alors tant le milieu de terrain en avait été l’un de ses visages importants, notamment dans le trio magique qu’il formait avec Marco Verratti et Blaise Matuidi. Depuis, le joueur passé également par l’Inter Milan a embrassé une carrière d’entraîneur, mais il se trouve actuellement sans banc.

Le LOSC pense à Thiago Motta D’abord au Genoa, puis à la Spezia, en passant par Bologne et la Juventus de Turin, Thiago Motta a déjà eu plusieurs expériences d’entraîneur du côté de l’Italie. Toutefois, l’ancien joueur du PSG n’a pas encore exporté ses talents en dehors de son pays, mais il pourrait le faire prochainement. Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC penserait à lui en cas de départ de Bruno Génésio, dont l’avenir est assez flou. Une aventure en Ligue 1 serait une des options envisagées par Motta, qui privilégierait un projet européen ambitieux. Enfin, son amitié avec le président lillois Olivier Létang qu’il a connu à Paris pourrait être un vrai avantage pour la formation nordiste.