Mercato - OM : «Je serais très étonné qu’il reste», le départ d’Habib Beye est déjà annoncé ?

Pierrick Levallet

L’OM vit une fin de saison particulièrement délicate. Habib Beye n’a notamment pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée en février dernier. En conséquence, l’avenir du coach de 48 ans se veut plutôt incertain. Pierre Ménès pense d’ailleurs que le sort du technicien franco-sénégalais est déjà scellé.

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques jours. Après sa lourde défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0), le club phocéen a dit adieu à la troisième place de Ligue 1, après avoir vu la Coupe de France lui filer entre les doigts. En conséquence, Habib Beye voit son avenir être plutôt incertain alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Pierre Ménès estime d’ailleurs que le sort du technicien franco-sénégalais est d’ores et déjà scellé.

«Un président novice, pas de directeur sportif et pas d’entraîneur» à l’OM ? « Premier match, tu as Rowe et Rabiot qui réagissent mal après une défaite inaugurale à Rennes et qui se font virer. Donc évidemment, tu brides le caractère des joueurs. Derrière, tu as De Zerbi qui s’en va, Longoria aussi, Benatia qui dit qu’il s’en va mais qui dit qu’il revient et qu’il repart à la fin de la saison. Donc là tu te retrouves, alors qu’on est presque mi-mai, avec un club avec un président novice, pas de directeur sportif et on va dire pas d’entraîneur parce que je serais très étonné qu’Habib Beye reste la saison prochaine » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.