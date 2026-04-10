Kylian Mbappé - Son salaire révélé dans la presse : Le tacle lâché par un journaliste

En plus de révéler les salaires des joueurs de Ligue 1, L’Equipe a également dévoilé ce que pouvaient toucher les stars des championnats étrangers. C’est ainsi que les émoluments de Kylian Mbappé ont filtré. Alors que la star du Real Madrid gagne moins qu’au PSG, elle n’en reste pas moins très bien payée. De quoi valoir au passage à Mbappé certaines critiques.
En passant du PSG au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a consenti à une baisse de son salaire. Il n’empêche qu’au sein de la Casa Blanca, l’attaquant du Real Madrid n’en reste pas moins très bien payé. Le salaire de Mbappé avait d’ailleurs été révélé lors du dernier dossier de L’Equipe. C’est ainsi qu’on a pu apprendre que le capitaine de l’équipe de France touchait 2,67M€ bruts par mois. Cela fait notamment plus d’un millions d’euros de plus qu’Ousmane Dembélé au PSG et ça, Dominique Séverac n’a pas manqué de le relever.
« Pour moi, il n’y a pas 1,2M€ d’écart entre Ousmane Dembélé, Vinicius et Mbappé »
Alors que le numéro 10 du PSG émargerait à 1,5M€ par mois, Dominique Séverac a tout de même dit que ce salaire accordé à Ousmane Dembélé était le meilleur rapport qualité prix de Ligue 1. Une position justifiée en utilisant ce que touche Kylian Mbappé au Real Madrid. « Quel joueur a le meilleur rapport qualité prix par rapport à son salaire ? Pour moi c’est Dembélé. L’Equipe donne aussi quelques chiffres à l’étranger. J’ai vu qu’au Real Madrid, Mbappé et Vinicius étaient à 2,7M€ par mois. Ça veut dire qu’il y a 1,2M€ d’écart. Et pour moi, il n’y a pas 1,2M€ d’écart entre Ousmane Dembélé, Vinicius et Mbappé », a lâché dans un premier temps le journaliste.
« C’est cadeau par rapport à l’économie du football »
Dominique Séverac a ensuite ajouté : « Moi je préfère d’ailleurs une équipe où il y a Dembélé que Vinicius et Mbappé, une équipe de club. La preuve l’un a joué au PSG et n’a pas gagné la Ligue des Champions et l’autre est intermittent. Dembélé, il y a que ce problème de blessure, sinon sa carrière, à Barcelone et au PSG, depuis 2 ans, c’est assez fantastique. 1,5M€, c’est une somme énorme, mais c’est cadeau par rapport à l’économie du football ».