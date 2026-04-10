Kylian Mbappé - Son salaire révélé dans la presse : Le tacle lâché par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de révéler les salaires des joueurs de Ligue 1, L’Equipe a également dévoilé ce que pouvaient toucher les stars des championnats étrangers. C’est ainsi que les émoluments de Kylian Mbappé ont filtré. Alors que la star du Real Madrid gagne moins qu’au PSG, elle n’en reste pas moins très bien payée. De quoi valoir au passage à Mbappé certaines critiques.

En passant du PSG au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a consenti à une baisse de son salaire. Il n’empêche qu’au sein de la Casa Blanca, l’attaquant du Real Madrid n’en reste pas moins très bien payé. Le salaire de Mbappé avait d’ailleurs été révélé lors du dernier dossier de L’Equipe. C’est ainsi qu’on a pu apprendre que le capitaine de l’équipe de France touchait 2,67M€ bruts par mois. Cela fait notamment plus d’un millions d’euros de plus qu’Ousmane Dembélé au PSG et ça, Dominique Séverac n’a pas manqué de le relever.

«Ce n'est pas un leader» : Kylian Mbappé prend encore très cher en Espagne ! https://t.co/ANt3SBclAd — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Pour moi, il n’y a pas 1,2M€ d’écart entre Ousmane Dembélé, Vinicius et Mbappé » Alors que le numéro 10 du PSG émargerait à 1,5M€ par mois, Dominique Séverac a tout de même dit que ce salaire accordé à Ousmane Dembélé était le meilleur rapport qualité prix de Ligue 1. Une position justifiée en utilisant ce que touche Kylian Mbappé au Real Madrid. « Quel joueur a le meilleur rapport qualité prix par rapport à son salaire ? Pour moi c’est Dembélé. L’Equipe donne aussi quelques chiffres à l’étranger. J’ai vu qu’au Real Madrid, Mbappé et Vinicius étaient à 2,7M€ par mois. Ça veut dire qu’il y a 1,2M€ d’écart. Et pour moi, il n’y a pas 1,2M€ d’écart entre Ousmane Dembélé, Vinicius et Mbappé », a lâché dans un premier temps le journaliste.