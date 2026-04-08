Kylian Mbappé critiqué : S'en est trop, il craque sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà critiqué pour ses prestations depuis qu'il évolue au Real Madrid, Kylian Mbappé a également largement fait parler ces derniers jours en Espagne pour ses prises de position publique. Une communication qui n'a pas plu à tout le monde. Mais ces critiques agacent surtout un consultant de RMC.

Ces derniers jours, le passage de Kylian Mbappé dans l'émission The Bridge, animée par son coéquipier au Real Madrid et équipe de France Aurélien Tchouaméni, n'a pas manqué de faire parler. D'ailleurs, Josep Pedrerol n'a pas du tout apprécié le ton employé par la star du Real. « Mbappé est très bon, mais Mbappé n’a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé-Football Club est très bon, mais je pense qu’il n’a pas compris le Real Madrid, ce qu’est Madrid. Qu’il prenne en compte les critiques venues d’Europe, comme le fait Arbeloa, et qu’il comprenne que c’est très important (de courir). "je ne cours pas parce que… ahah, Tchouaméni, ahah Hakimi…" », a lancé le célèbre animateur du Chiringuito. Et pour Benoit Costil, ces critiques sont très clairement exagérées.

🚨 Mbappé lorsqu’il a joué avec Messi au PSG : « Messi, c’est abusé en fait, il fait tout bien ! »



🎥The Bridge pic.twitter.com/T57H3wrvXQ — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 2, 2026

Costil monte au créneau pou Mbappé « Moi j’ai plutôt aimé The Bridge. Sur le ton et sur la manière dont il s’exprime j’ai plutôt bien aimé. Je l’ai trouvé beaucoup plus cool, il était à un truc entre potes. Ça ne m’a pas choqué, j’ai trouvé qu’on l’avait vu d’une manière différente qu’on a l’habitude de le voir s’exprimer ou avec des discours très formatés, etc… Là, il y avait beaucoup plus de légèreté. Je ne le ferai jamais, je ne suis pas invité (sourire) », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant d'en rajouter une couche.