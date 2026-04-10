Un joueur de «niveau international» au PSG, c'est pour bientôt ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours lancé dans la quête d'une seconde victoire consécutive en Ligue des champions, le PSG se projette également sur le futur, et notamment la saison prochaine avec plusieurs questions sur son effectif. Et la possibilité de voir émerger un joueur de «niveau international» n'est d'ailleurs pas à exclure.

Depuis le début de la saison, la situation de Lucas Chevalier est largement commentée. Et pour cause, le gardien de but recruté par le PSG pour environ 50M€ n'a pas répondu présent, au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Une situation délicate mais l'ancien gardien de but du RC Lens, Guillaume Warmuz, est persuadé que Lucas Chevalier peut encore inverser la tendance et prouver qu'il est un «gardien de niveau international».

Guillaume Warmuz, ancien gardien de Lens : "Lucas Chevalier est techniquement au-dessus de Safonov." pic.twitter.com/Iah0UsJjZC — After Foot RMC (@AfterRMC) April 9, 2026

Warmuz évoque le cas Chevalier « Je pense que Lucas Chevalier est un gardien de niveau international qui a plus de qualité intrinsèque. Entre les deux, il n'y a pas photo. Le sujet, c'est qu'il n'a pas exprimé ce qu'il est réellement en tant que gardien de niveau international, parce qu'il y a un delta entre le LOSC et le PSG. Si on veut aider Lucas Chevalier à être un gardien de niveau international, il faut qu'il retrouve un statut de ce niveau-là », confie-t-il dans le podcast AfterPSG de RMC, avant de poursuivre.