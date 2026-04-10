Un joueur de «niveau international» au PSG, c'est pour bientôt ?

Toujours lancé dans la quête d'une seconde victoire consécutive en Ligue des champions, le PSG se projette également sur le futur, et notamment la saison prochaine avec plusieurs questions sur son effectif. Et la possibilité de voir émerger un joueur de «niveau international» n'est d'ailleurs pas à exclure.
Depuis le début de la saison, la situation de Lucas Chevalier est largement commentée. Et pour cause, le gardien de but recruté par le PSG pour environ 50M€ n'a pas répondu présent, au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Une situation délicate mais l'ancien gardien de but du RC Lens, Guillaume Warmuz, est persuadé que Lucas Chevalier peut encore inverser la tendance et prouver qu'il est un «gardien de niveau international».
Warmuz évoque le cas Chevalier
« Je pense que Lucas Chevalier est un gardien de niveau international qui a plus de qualité intrinsèque. Entre les deux, il n'y a pas photo. Le sujet, c'est qu'il n'a pas exprimé ce qu'il est réellement en tant que gardien de niveau international, parce qu'il y a un delta entre le LOSC et le PSG. Si on veut aider Lucas Chevalier à être un gardien de niveau international, il faut qu'il retrouve un statut de ce niveau-là », confie-t-il dans le podcast AfterPSG de RMC, avant de poursuivre.
«Je pense que Lucas Chevalier est un gardien de niveau international»
« Force est de constater que Safonov hier (mercredi contre Liverpool, NDLR), il a des gestes qui sont particuliers. Je n'aurais pas fait certains gestes, mais il est efficace. Donc il n'y a rien à dire. L'équipe gagne 2-0 et ne prend pas de but. Ce qui m'intéresse c'est de savoir comment Lucas Chevalier va continuer sa progression parce qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Pour moi, techniquement, c'est l'un des meilleurs gardiens français. Voilà, le sujet est réel. Safonov il ne va plus rien apprendre techniquement. Chevalier techniquement est au-dessus et il n'arrive pas à exprimer son potentiel donc c'est ça le vrai sujet », ajoute Guillaume Warmuz.