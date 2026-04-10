180M€ : Le PSG prêt à dire oui ? La condition est posée pour ce gros transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato assez animé cet été. Si le club de la capitale voudrait se renforcer, certains joueurs pourraient quitter le navire. Quelques éléments de Luis Enrique intéresseraient à l’étranger. Les champions d’Europe 2025 sembleraient d’ailleurs avoir posé une condition très claire pour un éventuel gros transfert.

Le PSG risque de vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont déjà été évoqués comme Joel Ordonez (Club Brugge), Karim Coulibaly (Werder Bremen), Enzo Fernandez (Chelsea) ou encore Bruno Fernandes (Manchester United). Mais dans le même temps, certains éléments parisiens pourraient quitter le navire à l’issue de l’exercice 2025-2026. Quelques joueurs des champions d’Europe 2025 intéresseraient à l’étranger, dont un en particulier.

Transferts - Une nouvelle star au PSG ? Son agent lâche une réponse dans la presse ! https://t.co/LE0ZwSABlp — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Kvaratskhelia met le feu au mercato En effet, Khvicha Kvaratskhelia disposerait d’un bon nombre de prétendants sur le marché des transferts. L’international géorgien affiche un niveau impressionnant ces derniers temps, et cela n’a pas échappé à certains cadors européens. Arsenal n’a notamment pas caché son intérêt pour l’ailier du PSG. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs ouvrir la porte à un départ du joueur de 25 ans à une seule condition.