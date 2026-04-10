Mercato - PSG : Un joueur de l’équipe de France annoncé pour les prochaines années ?

Alexis Brunet

Actuellement, l’équipe de France compte dans ses rangs plusieurs joueurs du PSG. Le club de la capitale a décidé depuis l’arrivée de s’appuyer un maximum sur des jeunes talents et si possible français. L’un d’entre eux devrait d’ailleurs inscrire son avenir dans la durée du côté de Paris, s’il écoute les conseils d’un ancien chouchou du Parc des princes

Par le passé, le PSG cherchait à recruter des stars internationales et cela n’a pas vraiment fonctionné. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Luis Enrique et un recrutement axé sur les jeunes talents, en particulier français, que le club de la capitale a réussi à remporter la Ligue des champions.

Hakimi accusé de viol : La star du PSG dit adieu à un trophée ! https://t.co/aj1iFJ6q2K — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Si j’étais son agent, je lui dirais d’être patient » L’équipe de France s’appuie actuellement sur six joueurs du PSG, mais à l’avenir l’un d’entre eux pourrait quitter Paris. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Bradley Barcola se pose des questions sur son avenir, lui qui est notamment courtisé par Arsenal et Liverpool. À en croire Javier Pastore, qui s’est exprimé pour Top Mercato, l’ancien Lyonnais ferait mieux de rester chez le champion d’Europe. « Barcola est encore très jeune, il a beaucoup de temps de jeu à Paris et en sélection. Il est en concurrence avec trois grands joueurs, très bons eux aussi, Dembélé, Doué et Kvara. Ils sont quatre pour deux ou trois postes, alors il y en a toujours un qui reste sur le côté. Si j’étais son agent, je lui dirais d’être patient, de bien réfléchir, parce qu’il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, dans lequel il est très important. »