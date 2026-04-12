Deschamps au Real Madrid : Kylian Mbappé a son mot à dire ? L'incroyable révélation en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid va, une fois de plus sauf énorme rebondissement, changer d'entraîneur à l'issue de la saison. Ces dernières heures, le nom de Didier Deschamps circule dans les médias. Ce qui lui permettrait de poursuivre sa collaboration avec Kylian Mbappé qui dire depuis près de 10 ans en équipe de France. En Espagne, une information qui a son importance a été divulguée.

C'était il y a encore quelques une simple hypothèse émise par Hervé Mathoux sur le plateau du Canal Football Club pour la saison prochaine avec le changement d'entraîneur au Real Madrid de Xabi Alonso à Alvaro Arbeloa. Cependant, il semble que c'est une tendance désormais du côté des dirigeants de la Casa Blanca selon les informations de RMC Sport : Didier Deschamps serait une piste à l'étude, lui qui sera libre de tout contrat une fois la Coupe du monde 2026 terminée (11 juin-19 juillet).

El Madrid ha hecho un partido lamentable y esto es una penalti como una catedral. Que no entre el VAR simplemente es indignante. pic.twitter.com/VYqBC4auIY — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 10, 2026

«Mbappé a beaucoup d’influence» Se pourrait-il que Kylian Mbappé ne soit pas étranger à ce développement ? Le capitaine de l'équipe de France côtoie Didier Deschamps chez les Bleus depuis mars 2017, moment de ses débuts en sélection. De quoi expliquer l'apparition du nom du champion 98 dans la presse. « Deschamps a tout vécu. On a la sensation qu'il a entraîné des équipes qui ont les mêmes problèmes que le Real, et le Real aujourd’hui a beaucoup de problèmes. Mais je crois aussi que Mbappé a beaucoup d’influence ».