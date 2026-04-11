Mercato - PSG : Un attaquant fait souffrir Arsenal, il le conseille à Luis Enrique !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va se montrer actif sur le mercato et certaines pistes sont déjà sorties dans la presse. Le club de la capitale pourrait bien se renforcer en attaque et ce samedi un célèbre consultant a soufflé un nom à Luis Campos. Une cible qui a de sérieux arguments pour plaire au dirigeant parisien et à Luis Enrique.

Cette saison, le PSG peut encore remporter deux titres. Le club de la capitale est premier de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur le RC Lens et un match en moins, mais il est également en bonne position en Ligue des champions. Lors de son quart de finale aller face à Liverpool, le club de la capitale s’est imposé 2-0 grâce à des réalisations de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, mais l’addition aurait pu être bien plus salée pour les Reds.

Eli Kroupi c’est tellement ma came de joueurs, je le prend tellement au PSG. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 11, 2026

« Je le prend tellement au PSG » A la fin de la saison, le PSG va pouvoir se concentrer pleinement sur son mercato et beaucoup de joueurs pourraient débarquer à Paris. Le club de la capitale a déjà plusieurs pistes, mais ce samedi sur son compte X, le consultant de RMC Walid Acherchour a glissé un nouveau nom à Luis Campos. « Eli Kroupi, c’est tellement ma came de joueur, je le prends tellement au PSG. » Il faut dire que pour sa première saison en Angleterre, le Français brille avec déjà neuf buts inscrits en Premier League, dont un face à Arsenal ce samedi sur la pelouse des Gunners.