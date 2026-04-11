Une légende du PSG veut signer un improbable retour, c’est possible !

Alexis Brunet

Depuis sa création, le PSG a vu passer de nombreux très bons joueurs, dont certains, au fur et à mesure des années, sont devenus des légendes. L’une d’entre elles aurait d’ailleurs pour but de réaliser un improbable retour. Si sur le papier cela ne s’annonce pas gagné, il y a toutefois un réel espoir que cela se produise.

Dans quelques mois commencera officiellement la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition très importante pour le PSG, qui devrait y placer de nombreux joueurs. Certains auront de vraies chances de l’emporter à l’image de la France emmenée par Ousmane Dembélé entre autres.

🚨 Thiago Silva 🇧🇷, 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗜 𝗗’𝗘́𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦, évoque le fait que Marquinhos 🇧🇷 ait pensé à lui au moment de soulever la Ligue des Champions 🥹🏆 :



« (Ému.) 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗷𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶, 𝗷𝗲 𝘀𝗮𝘃𝗮𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗣𝗦𝗚 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲… pic.twitter.com/GCheQRUq53 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 13, 2025

« S'il mérite d'y être, il y sera » Sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Brésil espère qu’il aura un rôle à jouer dans cette Coupe du monde. Une compétition que pourrait bien disputer Thiago Silva, qui est âgé de 41 ans et qui n’a plus été appelé en sélection depuis 2022. Le sélectionneur auriverde a clairement laissé la porte ouverte à la légende du PSG dans un entretien accordé à France Football. « Je ne regarde jamais la date de naissance sur le passeport. Tous les joueurs brésiliens peuvent prétendre être dans cette liste pour la Coupe du monde. Peu importe s'il a 41 ans. S'il mérite d'y être, il y sera. L'âge n'est pas un souci. Regardez Maldini qui avait presque 39 ans quand il a gagné une finale de Ligue des champions ou Luka Modric qui a 40 ans aujourd’hui. »