Kylian Mbappé : Une date tombe déjà pour les retrouvailles surprises...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une star incontournable du football français, mais aussi mondial. Kylian Mbappé est une référence dans sa discipline et le capitaine d'une des sélections favorites pour le titre suprême cet été : la Coupe du monde. Une compétition qui marquera la fin d'une ère pour les Bleus, mais pas forcément pour le numéro 10 de l'équipe de France. Explications.

Décidément, ils se succèdent tous depuis son arrivée au Real Madrid. Au terme de sa première saison de l'autre côté des Pyrénées, Kylian Mbappé témoignait du départ de Carlo Ancelotti un an avant l'expiration de son contrat afin de prendre les rênes de la sélection brésilienne. Xabi Alonso héritait du vestiaire madrilène pour seulement une demi-saison avant d'être remercié. Le remplaçant que les dirigeants ont choisi fut un autre membre de l'histoire du Real Madrid : Alvaro Arbeloa.

«Il ne dira rien sur son avenir avant cette échéance» Cependant, des rumeurs circulent déjà dans la presse pour ce qui est de sa succession. Dernièrement, il était question d'un intérêt du Real Madrid pour Unai Emery, un entraîneur côtoyé par Kylian Mbappé au PSG pendant la saison 2017/2018. Mais il se pourrait bien que des retrouvailles bien plus fraîches dans le temps aient lieu pour le capitaine de l'équipe de France... avec son sélectionneur Didier Deschamps ? C'est l'information transmise par RMC Sport vendredi. Son journaliste Fabrice Hawkins a néanmoins assuré qu'aucune tendance ne se confirmera ou non avant la fin du parcours des Bleus à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). « Dans l'entourage de Didier Deschamps, on explique que le sélectionneur ne s'interdit rien. Didier Deschamps ne veut absolument rien commenter, il est concentré sur la Coupe du monde 2026 et il ne dira rien sur son avenir avant cette échéance. Il a l'embarras du choix, beaucoup de clubs s'intéressent à lui en Europe en Arabie saoudite également ».