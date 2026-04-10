Didier Deschamps approché par le PSG ? Les révélations dans la presse !

Alexis Brunet

Dans quelques mois, Didier Deschamps sera libre de tout contrat. Le sélectionneur a déjà révélé il y a longtemps qu’il allait quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026, mais on ne sait pas encore ce qu’il fera après. Peut-être qu’un jour l’ancien coach de l’OM débarquera au PSG, en tout cas des révélations ont été faites dans la presse à ce sujet.

Les jours passent et inexorablement Didier Deschamps s’éloigne de l’équipe de France. Dans quelques mois, le sélectionneur disputera la Coupe du monde à la tête des Bleus, mais après cela sera terminé. En effet, l’ancien coach de l’OM a déjà annoncé qu’il allait quitter son poste après la compétition, mais le suspense reste intact en ce qui concerne son prochain challenge.

𝗟𝗔 “𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔”, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖̧𝗔 🐐😱



Le sélectionneur des Bleus a fait beaucouuuup d’heureux au Tournoi de Sens ce week-end. 🙏😁



(L’image avec le légendaire Guy Roux à la fin 🥹❤️)



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Deschamps au PSG ? Après avoir dirigé pendant quatorze ans l’équipe de France, Didier Deschamps devrait être plus tenté par une nouvelle aventure dans un club. Ce vendredi, RMC Sport dévoile que le sélectionneur des Bleus est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Hypothétiquement, DD aurait d’ailleurs pu rejoindre Paris en 2023 s’il était libre à ce moment-là, mais ce n’était pas le cas et c’est donc Luis Enrique qui a été choisi.