Didier Deschamps approché par le PSG ? Les révélations dans la presse !

Dans quelques mois, Didier Deschamps sera libre de tout contrat. Le sélectionneur a déjà révélé il y a longtemps qu’il allait quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026, mais on ne sait pas encore ce qu’il fera après. Peut-être qu’un jour l’ancien coach de l’OM débarquera au PSG, en tout cas des révélations ont été faites dans la presse à ce sujet.
Les jours passent et inexorablement Didier Deschamps s’éloigne de l’équipe de France. Dans quelques mois, le sélectionneur disputera la Coupe du monde à la tête des Bleus, mais après cela sera terminé. En effet, l’ancien coach de l’OM a déjà annoncé qu’il allait quitter son poste après la compétition, mais le suspense reste intact en ce qui concerne son prochain challenge.
Deschamps au PSG ?
Après avoir dirigé pendant quatorze ans l’équipe de France, Didier Deschamps devrait être plus tenté par une nouvelle aventure dans un club. Ce vendredi, RMC Sport dévoile que le sélectionneur des Bleus est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Hypothétiquement, DD aurait d’ailleurs pu rejoindre Paris en 2023 s’il était libre à ce moment-là, mais ce n’était pas le cas et c’est donc Luis Enrique qui a été choisi.
« Je ne m’interdis rien »
Il y a quelques années, lors d’une interview accordée au Parisien, Didier Deschamps avait évoqué une possible arrivée au PSG. Le sélectionneur laissait alors clairement la porte ouverte. « Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup. » Il faudra toutefois pour cela attendre le départ de Luis Enrique, qui est actuellement sous contrat avec Paris jusqu’en 2027 et qui pourrait prolonger prochainement jusqu’en 2030.