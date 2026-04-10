Victime d’une attaque misogyne sur les réseaux, Estelle Denis se lâche : «J’ai peur de ne pas avoir le temps de coucher avec tout le monde...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Journaliste de sport depuis de longues années à présent, Estelle Denis est parallèlement reconnue pour avoir été la compagne de Raymond Domenech qui l’avait demandé en mariage à la télévision en pleine émission qu’animait la journaliste après l’élimination de l’équipe de France dès la phase de poules de l’Euro 2008. Près de 20 ans sont passés, les deux personnalités ne forment plus un couple, mais la journaliste a été ciblée par un internaute auteur de propos misogyne dans le cadre d’un débat de foot.

Cette semaine, avec les déclarations fortes de Diego Simeone pour les derniers matchs d’Antoine Griezmann en Ligue des champions avec l’Atletico de Madrid avant de s’envoler pour la Major League Soccer et Orlando en fin de saison, l’héritage du champion du monde 2018 a été vivement commenté dans les émissions sportives de RMC. Dans le cadre du teasing d’un débat qui a eu lieu sur le Super Moscato Show, le journaliste Pierre Dorian l’avait annoncé quelques minutes plus tôt dans l’émission Estelle Midi.

Y a 2 millions de licenciés, malgré toute ma bonne volonté, j’ai peur de ne pas avoir le temps de coucher avec tout le monde.

Amitiés sportives…. https://t.co/OJdKJvDEJZ — Estelle Denis (@DenisEstelle) April 9, 2026

A la question de savoir si Griezmann s’assoit à la table de Mbappé, Estelle Denis s’est insurgée : «mais vous plaisantez ou quoi ?» Ce qui avait fait sortir de ses gonds la présentatrice Estelle Denis. « Est-ce que Griezmann s’assoit à la même table que Zidane, Platini et Mbappé ? Ah bah non. Que Platini et Zidane ? Mais vous plaisantez ou quoi ? Excusez-moi, pardon, dans 20 ans, tes enfants, ils vont se souvenir de Mbappé, moins de Griezmann. Pardon mais Zidane c’est le meilleur joueur de son époque et Platini c’est le meilleur joueur de son époque. Antoine Griezmann n’est pas le meilleur joueur de son époque. Il a eu un Ballon d’Or Antoine Griezmann ? Zidane oui, Platini oui. Mais si tu demandes dans 20 ans, Griezmann aura moins marqué le foot, même s’il est fort, mais il aura moins marqué le foot que Mbappé ».

«C’est pas parce que tu as couché avec la moitié des footballeurs que tu es calée en foot malheureusement» Des déclarations qui ont fait réagir (et très mal) l’internaute @smilepadel sur X. En réponse au post du compte @EstelleMidi de l’émission de RMC, il a tenu les propos très déplacés qui suivent. « C’est pas parce que tu as couché avec la moitié des footballeurs que tu es calée en foot malheureusement... ».