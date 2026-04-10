Thierry Henry : Une embrouille éclate en pleine émission à cause du PSG, il quitte les écrans

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans la lignée de ses performances face à Chelsea au tour précédent, le PSG à une fois de plus pris le meilleur sur un club anglais en Ligue des champions pendant le quart de finale aller contre Liverpool mercredi soir (2-0). Ce qui a engendré une passe d'armes verbale sur les antennes d'un diffuseur de la compétition à l'étranger mettant mal à l'aise Thierry Henry. Explications.

Le Paris Saint-Germain a pris une réelle option pour le dernier carré de la Ligue des champions en s'imposant au Parc des princes pendant la première manche des quarts de finale face à Liverpool mercredi soir (2-0). Une prestation qui a engendré un accrochage verbal sur le plateau d'un diffuseur de la C1 à l'étranger. Consultant pour CBS aux côtés de Kate Scott, Jamie Carragher et Micah Richards, Thierry Henry a assisté à une montée de tension entre l'ancien joueur de Liverpool et un ex-pensionnaire d'Old Trafford.

Thierry Henry hides as Jamie Carragher and Man Utd legend have awkward bust-up https://t.co/GCtGmewFSw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 9, 2026

«Liverpool n’était pas compact ce soir, Peter. Peter, franchement, laisse tomber» En plein débriefing de ce quart de finale aller de Ligue des champions, Jamie Carragher n'a pas été tendre envers la prestation de son ancien club. Mais alors que Peter Schmeichel défendait la copie des Reds, Carragher a craqué. « Tu es l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Liverpool n’était pas compact ce soir, Peter. Peter, franchement, laisse tomber. Peter, ces occasions ! La défense était complètement débordée ! C’était le chaos total ! Ils n'étaient pas compacts. C'était tout le contraire. Oh Peter, s'il te plaît... ».