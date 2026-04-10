Thierry Henry : Une embrouille éclate en pleine émission à cause du PSG, il quitte les écrans

Dans la lignée de ses performances face à Chelsea au tour précédent, le PSG à une fois de plus pris le meilleur sur un club anglais en Ligue des champions pendant le quart de finale aller contre Liverpool mercredi soir (2-0). Ce qui a engendré une passe d'armes verbale sur les antennes d'un diffuseur de la compétition à l'étranger mettant mal à l'aise Thierry Henry. Explications.
Le Paris Saint-Germain a pris une réelle option pour le dernier carré de la Ligue des champions en s'imposant au Parc des princes pendant la première manche des quarts de finale face à Liverpool mercredi soir (2-0). Une prestation qui a engendré un accrochage verbal sur le plateau d'un diffuseur de la C1 à l'étranger. Consultant pour CBS aux côtés de Kate Scott, Jamie Carragher et Micah Richards, Thierry Henry a assisté à une montée de tension entre l'ancien joueur de Liverpool et un ex-pensionnaire d'Old Trafford.
«Liverpool n’était pas compact ce soir, Peter. Peter, franchement, laisse tomber»
En plein débriefing de ce quart de finale aller de Ligue des champions, Jamie Carragher n'a pas été tendre envers la prestation de son ancien club. Mais alors que Peter Schmeichel défendait la copie des Reds, Carragher a craqué. « Tu es l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Liverpool n’était pas compact ce soir, Peter. Peter, franchement, laisse tomber. Peter, ces occasions ! La défense était complètement débordée ! C’était le chaos total ! Ils n'étaient pas compacts. C'était tout le contraire. Oh Peter, s'il te plaît... ».
«Je peux revenir ?»
L'ancien gardien de Manchester United, présent au Parc des princes comme consultant terrain pour CBS Sports a tenu à éclaircir son propos pour Jamie Carragher et le reste du plateau. « Assis ici au stade, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient trop de mal quand le PSG avait le ballon devant leur surface. Je suis d'accord avec certaines de tes analyses sur les deux buts, mais je pense en fait que ça les a aidés d'avoir autant de joueurs en défense. Le PSG a été coriace, ils jouent bien au football d'ailleurs ». Assistant à cet échange quelque peu houleux, Thierry Henry a été visiblement gêné devant les caméras, lançant un regard de détresse à l'attention de la présentatrice Kate Scott avant de se cacher derrière un grand écran, le tout filmé par les caméras. Au terme de la joute verbale, Thierry Henry glissait un « Je peux revenir ? » sur le ton de la plaisanterie afin de détendre l'atmosphère.