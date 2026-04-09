Désiré Doué bientôt au niveau de Zidane, l’affaire pourrait être pliée dans quelques jours !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG, Désiré Doué (20 ans) a été l'un des grands artisans de la victoire face à Liverpool ce mercredi soir. Buteur au Parc des Princes en quart de finale de la Ligue des Champions, le numéro 14 de Luis Enrique se rapproche d'un certain Zinedine Zidane.

Tombeur de l'AS Monaco et de Chelsea lors des tours précédents, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se frotte à Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. Lors du match aller, programmé ce mercredi soir au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face aux Reds. Grâce à des buts de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG l'a emporté 2-0 à domicile, avant le match retour à Anfield mardi.

Zinedine Zidane contacté par le PSG, c’est confirmé : «J’ai discuté avec lui…» https://t.co/HpKp7SwolV — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

PSG : Désiré Doué a marqué contre Liverpool Sur X, Stats Foot a dévoilé le classement des meilleurs buteurs français en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Un classement mis à jour après les quarts de finale aller de cette édition. Et Désiré Doué, attaquant du PSG, se rapproche de Zinedine Zidane, ancienne gloire du Real Madrid.