Agacé, un joueur du PSG recadre un journaliste !

Mercredi soir, le PSG s'est imposé au Parc des Princes contre Liverpool (2-0), prenant une belle option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais après la rencontre, un joueur parisien n'a pas du tout apprécié la remarque d'un journaliste en zone mixte.
Depuis le début de saison, la gestion des gardiens de but fait largement parler du côté du PSG. Et pour cause, alors que Lucas Chevalier a été recruté pour 50M€, bonus compris, l'été dernier, c'est finalement Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens. Et chacune de ses prestations est scrutée de façon minutieuse. Ainsi, alors qu'il n'a quasiment pas été sollicité contre Liverpool mercredi soir, l'international russe a été interrogé sur sa performance ce week-end contre Toulouse. Et il n'a pas du tout apprécié cette question et n'a pas manqué de le faire savoir au journaliste concerné.
Safonov agacé par une question sur les critiques
« Je n’ai pas compris l’idée de ta question. J’ai compris ta question mais qu’est-ce que tu veux dire ? Dis-le directement. Pourquoi je devrais douter ? Explique-moi pourquoi je dois être stressé ? Explique-moi ? Tu ne sais pas ? Moi aussi je ne sais pas alors. J’ai compris l’idée mais pour moi, personne n’a rien dit », lâche le gardien de but du PSG sur un ton un peu agacé avant de poursuivre.
«Qu’est-ce que tu veux dire ? Dis-le directement»
« Personne ne m’a rien dit en face. Mais je ne regarde pas la presse, je ne sais pas. S’il y a eu des critiques, c’est normal car c’est une grande équipe et tout le monde veut donner de l’énergie pour l’équipe. Et si tu fais des fautes, il y a les supporters qui ne seront pas contents mais pour moi c’est normal. Quand tu es bon, tout le monde est avec toi », ajoute Matvey Safonov.