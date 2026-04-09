Agacé, un joueur du PSG recadre un journaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG s'est imposé au Parc des Princes contre Liverpool (2-0), prenant une belle option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais après la rencontre, un joueur parisien n'a pas du tout apprécié la remarque d'un journaliste en zone mixte.

Depuis le début de saison, la gestion des gardiens de but fait largement parler du côté du PSG. Et pour cause, alors que Lucas Chevalier a été recruté pour 50M€, bonus compris, l'été dernier, c'est finalement Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens. Et chacune de ses prestations est scrutée de façon minutieuse. Ainsi, alors qu'il n'a quasiment pas été sollicité contre Liverpool mercredi soir, l'international russe a été interrogé sur sa performance ce week-end contre Toulouse. Et il n'a pas du tout apprécié cette question et n'a pas manqué de le faire savoir au journaliste concerné.

📣🔴🔵 l’intervention complète de Safonov en zone mixte : « Les attaquants sont les premiers à faire le pressing ! » 🎥 pic.twitter.com/whhhHSKmd2 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 8, 2026

Safonov agacé par une question sur les critiques « Je n’ai pas compris l’idée de ta question. J’ai compris ta question mais qu’est-ce que tu veux dire ? Dis-le directement. Pourquoi je devrais douter ? Explique-moi pourquoi je dois être stressé ? Explique-moi ? Tu ne sais pas ? Moi aussi je ne sais pas alors. J’ai compris l’idée mais pour moi, personne n’a rien dit », lâche le gardien de but du PSG sur un ton un peu agacé avant de poursuivre.