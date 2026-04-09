Insulte raciste : Patrice Evra prêt à frapper un joueur en plein match ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par la Juventus ou encore Manchester United, Patrice Evra a connu de belles heures au cours de sa carrière. Mais voilà qu’il y a également eu des moments plus difficiles pour celui qui a également porté le maillot de l’OM. Ainsi, comme Vinicius Jr, Patrice Evra a lui aussi été victime d’insulte raciste en plein match… et de la part d'un adversaire.

Entre 2006 et 2014, Patrice Evra a fait les beaux jours de Manchester United. A cette époque, le Français était considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Il donnait ainsi du fil à retordre aux attaquants adverses, ce qui n’a pas manqué de donner lieu à certaines polémiques. C’est ce qui était ainsi arrivé en 2011 avec Luis Suarez, alors à Liverpool. A l’occasion d’un match entre les Red Devils et les Reds, Evra avait ainsi dénoncé avoir reçu des insultes racistes de la part de l’Uruguayen, qui avait lui nié les faits.

Patrice Evra : «Je vais te casser les jambes», la trahison qui l'a fait craquer ! https://t.co/8WxJoliWZ1 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Il y avait cette petite voix qui me disait : « Frappe-le ! » » A l’occasion d'un entretien qu’il vient d’accorder à The Athletic, Patrice Evra est revenu sur cet incident avec Luis Suarez. C’est alors que l’ancien joueur de Manchester United a expliqué à propos de sa réaction face à l’Uruguayen : « Ce que j’ai ressenti en entendant l’insulte raciste de Luis Suarez ? C'était difficile, parce que la petite voix intérieure me disait : "Patrice, ne fais rien, c'est l'un des matchs les plus importants au monde", mais en même temps, il y avait cette petite voix qui me disait : "Frappe-le !" Je me suis mis à parler tout seul. Si je le frappais, je passerais pour le méchant et je donnerais le mauvais exemple. Alors, il fallait que je me retienne. J'étais vraiment fier de ne pas avoir réagi. Ensuite, on a fait le rapport et le lendemain, l'affaire faisait la une partout. Je ne voulais pas de toute cette attention ».