«On ne va pas le remercier pour ça» : Kylian Mbappé est pointé du doigt en Espagne !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid s'est incliné face au Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé a réduit la marque au Santiago Bernabeu (2-1), de nombreux journalistes espagnols se sont enflammés. Au contraire, Julio Pulido a refusé de complimenter le numéro 10 du Real Madrid, préférant rappeler ce qu'il avait mal fait.

Tombeur de Manchester City en barrage de la Ligue des Champions, le Real Madrid doit se frotter au Bayern au tour suivant. Alors que le match aller a eu lieu ce mardi soir au Bernabeu, les hommes d'Alvaro Arbeloa se sont inclinés. En effet, Luis Diaz a marqué peu avant la mi-temps, avant d'être imité par Harry Kane au retour des vestiaires. Et en fin de match, Kylian Mbappé a permis au Real Madrid de réduire l'écart, alors que la deuxième confrontation est programmée mercredi prochain à l'Allianz Arena.

Kylian Mbappé provoque un débat, Daniel Riolo s’emporte ! https://t.co/flbVnFJBb2 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«On considère comme un événement le fait que Mbappé fasse deux ou trois courses défensives» Si la presse espagnole s'est montrée très critique envers Kylian Mbappé ces dernières semaines - notamment à cause de la polémique concernant sa blessure et parce qu'il ne fournit pas assez d'efforts défensifs - la donne a changé depuis ce mardi soir. En effet, de nombreux journalistes ont fait l'éloge du numéro 10 du Real Madrid malgré la défaite face au Bayern, mettant en lumière son attitude et son travail dans la récupération, et soulignant le fait que son but permet à son équipe d'y croire avant le match retour. Pour sa part, Julio Pulido refuse de faire l'éloge de Kylian Mbappé.