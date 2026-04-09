«Vous n'avez encore rien vu» : Thierry Henry avait vu juste pour l'équipe de France, et «ce n'est que le début» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De par sa carrière de joueur, tant en club qu'en sélection, Thierry Henry en a vu passer des talents. Pendant son temps sur le banc de l'équipe de France Espoirs, un crack en particulier a retenu l'attention du champion du monde 98. Il chantait ses louanges publiquement il y a près de deux ans de cela et aujourd'hui, tout va dans son sens. Explications.

Thierry Henry l'a brièvement côtoyé l'espace de quelques semaines pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'ex-sélectionneur des Espoirs et donc de cette délégation française olympique se mettait sur la même lignée que son prédécesseur Sylvain Ripoll qui était allé chercher un joueur qui ne semblait pas destiné à porter la tunique tricolore. Quand bien même son héritage lui permettait de représenter la France, c'est vers l'Angleterre que tout portait à croire qu'il allait se tourner.

"Please carry on playing the way you are playing, because you're making it enjoyable for everybody." 👏



Thierry Henry encourages Michael Olise and Lamine Yamal to keep playing with freedom ✨ pic.twitter.com/MGKqc90VLK — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

«Cette envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France, j'en ai des frissons en en parlant» Mais finalement, en 2024, Michael Olise (24 ans) décidait définitivement de jouer pour l'équipe de France. Avec l'équipe de France olympique, le timide Olise a décroché la médaille d'argent sous les ordres de Thierry Henry qu'il appelle toujours coach quand il prend la parole sur les antennes de CBS Sports les soirs de Ligue des champions. A l'époque, le champion du monde 98 prévenait ceux qui n'étaient pas au fait des qualités du milieu offensif et ailier qui a signé au Bayern Munich l'été en question. « Cette envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France, j'en ai des frissons en en parlant. Quand il nous a montré ce désir, on était pourtant en plein doute (acculé par les refus des clubs de libérer leurs joueurs). Mais il a préféré jouer avec la France plutôt qu'avec l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que c'est son rêve et qu'à un moment, quand quelqu'un a un rêve, vous pouvez lui mettre n'importe quoi devant les yeux, il va y arriver ».