Kylian Mbappé : «C'est une folie», ce journaliste retourne sa veste !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé est peu épargné par la presse espagnole. En effet, le numéro 10 du Real Madrid est sous le feu des critiques. Mais grâce à sa prestation de ce mardi soir contre le Bayern, Kylian Mbappé (27 ans) a réussi à rallier ce journaliste à sa cause.

Présent dans le dernier numéro de The Bridge, Kylian Mbappé avait admis qu'il avait toujours fait moins d'efforts défensifs que ses coéquipiers. « C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins et on me le reproche souvent. Ça ne me dérange pas, car ce sont des critiques constructives. C'est vrai que je suis un joueur qui défend moins et ça peut être un problème. Il y a des choses positives que tu fais pour l'équipe et des choses négatives. Si tout le monde était parfait, le football serait bien ennuyeux », avait reconnu le numéro 10 du Real Madrid et de l'équipe de France.

Kylian Mbappé provoque un débat, Daniel Riolo s’emporte ! https://t.co/flbVnFJBb2 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«Il va gagner le cœur des supporters comme ça» Via El Chiringuito, Josep Pedrerol lui était tombé dessus : « Mbappé est très bon, mais Mbappé n’a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé-Football Club est très bon, mais je pense qu’il n’a pas compris le Real Madrid, ce qu’est Madrid. Qu’il prenne en compte les critiques venues d’Europe, comme le fait Arbeloa, et qu’il comprenne que c’est très important (de courir). "Je ne cours pas parce que… ahah, Tchouaméni, ahah Hakimi…" », a pesté le journaliste espagnol.