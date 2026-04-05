Thierry Henry : La presse anglaise dévoile son (très gros) salaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devenu consultant à la télévision après la fin de sa carrière de joueur en 2014, Thierry Henry continue de très bien gagner sa vie. La presse anglaise a fait des révélations sur la rémunération de l’ancienne star d’Arsenal et de l’équipe de France, qui encore aujourd’hui perçoit un salaire digne des meilleurs joueurs de Premier League.

Passé par les bancs de l’AS Monaco, de Montréal ou bien de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry est surtout connu pour son rôle de consultant depuis qu’il a mis un terme à sa carrière de joueur en décembre 2014. Analyste de la Ligue 1 à l’époque où Amazon était le diffuseur du championnat de France, l’ancien international français (123 sélections, 51 buts) continue d’officier sur CBS lors des soirées de Ligue des champions.

Thierry Henry, la déclaration enflammée en direct à la télévision ! https://t.co/l941rA1Fck — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Thierry Henry gagne environ 115 000€ par semaine Et 12 ans après avoir raccroché les crampons, Thierry Henry gagne très bien sa vie encore aujourd’hui. The Sun a fait des révélations concernant sa rémunération, assurant qu’il perçoit environ 115 000 € par semaine grâce à ses activités de consultant, ses contrats de sponsoring, ses investissements ou encore ses biens immobiliers. « Thierry Henry s'est versé un dividende de 2 774 312 £ (3 179 084 €) et a complété ses revenus par une avance de 2 160 386 £ (2 475 586 €). Les derniers chiffres de Cluemere Ltd, la société par laquelle la star française gère ses intérêts commerciaux, montrent que son entreprise dispose d’actifs d’une valeur de 931 781 £ (1 067 727 €), dont 833 290 £ (954 867 €) en liquidités en banque. Le portefeuille immobilier de Henry comprend un manoir de 10 millions de livres sterling (11 459 000 €) à Hampstead, à Londres, et un penthouse à New York d'une valeur de 12 millions de livres sterling (13 750 800 €) », a expliqué le tabloïd anglais.