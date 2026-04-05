Grosse polémique en Espagne : «Faut arrêter les bêtises», il se range du côté de Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est suivi de près et c’est encore plus le cas maintenant qu’il évolue au Real Madrid. Sa médiatisation lui permet parfois de s’emparer de sujets importants et cela a été le cas récemment, avec une affaire qui a fait énormément de bruit en Europe.

Quand on est Kylian Mbappé, on n’est pas qu’un simple sportif. Le natif de Bondy est devenu au fil de sa carrière une véritable personnalité à part entière du paysage français, mais également international. Ainsi, quand il sort du silence pour défendre un coéquipier dans une supposée affaire de racisme, tout le monde l’écoute.

Kylian Mbappé ou Antoine Dupont ? Un célébrité française a tranché et dévoile sa préférence https://t.co/hVv0nhsBuA — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« En 2026, on peut toujours être attaqué par rapport à sa couleur de peau » C’est ce qui s’est passé récemment, avec l’épineux dossier opposant son coéquipier Vinicius Jr à Gianluca Prestianni, lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica (0-1), du 17 février dernier. Mbappé s’est rangé du côté du Brésilien, créant ainsi un mouvement qui a poussé l’ensemble du football européen à s’exprimer. Et cela a notamment été le cas avec Khephren Thuram, qu’il a côtoyé en équipe de France. « C'est difficile en tant que jeune garçon noir. En 2026, on peut toujours être attaqué par rapport à sa couleur de peau » a déclaré le milieu de la Juventus, sur Canal+.