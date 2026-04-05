Grosse polémique en Espagne : «Faut arrêter les bêtises», il se range du côté de Kylian Mbappé !

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est suivi de près et c’est encore plus le cas maintenant qu’il évolue au Real Madrid. Sa médiatisation lui permet parfois de s’emparer de sujets importants et cela a été le cas récemment, avec une affaire qui a fait énormément de bruit en Europe.
Quand on est Kylian Mbappé, on n’est pas qu’un simple sportif. Le natif de Bondy est devenu au fil de sa carrière une véritable personnalité à part entière du paysage français, mais également international. Ainsi, quand il sort du silence pour défendre un coéquipier dans une supposée affaire de racisme, tout le monde l’écoute.
« En 2026, on peut toujours être attaqué par rapport à sa couleur de peau »
C’est ce qui s’est passé récemment, avec l’épineux dossier opposant son coéquipier Vinicius Jr à Gianluca Prestianni, lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica (0-1), du 17 février dernier. Mbappé s’est rangé du côté du Brésilien, créant ainsi un mouvement qui a poussé l’ensemble du football européen à s’exprimer. Et cela a notamment été le cas avec Khephren Thuram, qu’il a côtoyé en équipe de France. « C'est difficile en tant que jeune garçon noir. En 2026, on peut toujours être attaqué par rapport à sa couleur de peau » a déclaré le milieu de la Juventus, sur Canal+.
« Ça aurait pu être moi... Et tout ça parce que je suis noir ? »
« Vinicius a été attaqué, c'est comme si on m'attaquait, moi. Ça aurait pu être moi... Et tout ça parce que je suis noir ? » a poursuivi le fils de Lilian Thuram, Champions du monde 1998 et également très engagé dans la lutte contre le racisme. « Je n'ai pas la réponse pour arrêter ça, je n'ai pas la réponse pour arrêter ça dans les stades... Quitter la pelouse ça peut être une solution, mais moi j'ai envie de jouer au foot. C'est mon métier et j'aime bien ce que je fais. Faudrait plus avoir des sanctions pour ceux qui ont ce comportement-là. Pourquoi c'est à moi de sortir du terrain ? C'est à lui de sortir du stade. Faut arrêter les bêtises. Passer aux choses sérieuses ».