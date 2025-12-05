Thierry Henry : Sa nouvelle aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Thierry Henry s'apprête à relever un nouveau défi en rejoignant FOX Sports pour la Coupe du monde 2026. Déjà consultant sur la chaîne américaine CBS pour la Ligue des champions, le champion du monde français va faire ses débuts dès ce vendredi, pour le tirage de l’événement qui a lieu à Washington.

Devenu consultant après la fin de sa carrière de joueur, Thierry Henry a eu l’occasion de livrer ses analyses sur la Ligue 1 au micro de Prime Video. Mais à l’étranger, c’est sur la chaîne américaine CBS que le champion du monde 1998 officie depuis plusieurs années avec succès, présent sur le plateau aux côtés de l’animatrice Kate Scott avec ses compères consultants Micah Richards et Jamie Carragher pour les soirées de Ligue des champions.

Nouvelle aventure pour Thierry Henry Et l’aventure télévisuelle de Thierry Henry aux États-Unis va se prolonger à la fin de la saison puisque la légende d’Arsenal va diriger l'équipe de consultants de FOX Sports pour la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Une nouvelle aventure qui démarre dès ce vendredi soir avec le tirage au sort prévu à Washington (18h, heure française).