Thierry Henry : Sa nouvelle aventure !

Thierry Henry s'apprête à relever un nouveau défi en rejoignant FOX Sports pour la Coupe du monde 2026. Déjà consultant sur la chaîne américaine CBS pour la Ligue des champions, le champion du monde français va faire ses débuts dès ce vendredi, pour le tirage de l’événement qui a lieu à Washington.
Devenu consultant après la fin de sa carrière de joueur, Thierry Henry a eu l’occasion de livrer ses analyses sur la Ligue 1 au micro de Prime Video. Mais à l’étranger, c’est sur la chaîne américaine CBS que le champion du monde 1998 officie depuis plusieurs années avec succès, présent sur le plateau aux côtés de l’animatrice Kate Scott avec ses compères consultants Micah Richards et Jamie Carragher pour les soirées de Ligue des champions.
Nouvelle aventure pour Thierry Henry
Et l’aventure télévisuelle de Thierry Henry aux États-Unis va se prolonger à la fin de la saison puisque la légende d’Arsenal va diriger l'équipe de consultants de FOX Sports pour la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Une nouvelle aventure qui démarre dès ce vendredi soir avec le tirage au sort prévu à Washington (18h, heure française).
« Rejoindre l'équipe me remplit d'une immense joie »
« Le nom de Thierry Henry est synonyme d'excellence dans le monde du football, s’est réjoui Brad Zager, le patron de FOX, rapporté par le Daily Mail. En tant que membre de l'élite du football, nous sommes ravis d'accueillir Thierry Henry parmi nos talents pour la plus grande Coupe du monde de tous les temps et de permettre aux téléspectateurs d'entendre ce champion de renom tout au long de ce tournoi historique l'été prochain. »
Pour Thierry Henry, c’est un « honneur et un privilège de participer à la couverture de la Coupe du monde pour FOX Sports », ajoutant : « Pour moi, la Coupe du monde est l'événement sportif ultime et le fait de rejoindre l'équipe et de contribuer à la compétition me remplit d'une immense joie. Le tirage au sort à Washington demain signifie que le coup d'envoi est imminent. J'ai hâte! »