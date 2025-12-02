Équipe de France : Zidane avec Thierry Henry !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Thierry Henry avec Arsenal ainsi qu'en équipe de France, Gaël Clichy se livre sur les grandes qualités de l'attaquant tricolore. Et à ses yeux, Henry s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des meilleurs joueurs français de l'histoire au même titre qu'un certain Zinedine Zidane.

Invité de l'After Foot sur RMC Sport ces derniers jours, Gaël Clichy s'est longuement exprimé sur les anciennes gloires de l'équipe de France qui ont fait rayonner la sélection nationale, et regrette le traitement réservé à certaines de ces icônes. L'ancien latéral gauche des Bleus, passé notamment par Arsenal et Manchester City au cours de sa carrière, met d'ailleurs Thierry Henry au même niveau que Zinedine Zidane chez les légendes.

« Il y a deux joueurs : Zidane et Thierry Henry » « En France, on est quand même des champions, ce n’est pas qu’on rabaisse nos champions mais on ne leur donne pas le chemin de la gloire aussi rapidement que dans les autres pays, c’est une vérité. On est tous d’accord, il y a des gens qui passent devant en équipe de France mais pour moi, il y a deux joueurs : Zidane et Thierry Henry, et quelque part, il y a aussi Anelka », constate Gaël Clichy, qui glisse également Nicolas Anelka dans le débat avec Zinedine Zidane et Thierry Henry.