Bagarre : Zidane «pète un plomb» et met une droite !

Zinedine Zidane a longtemps traîné une réputation de joueur sanguin au cours de sa carrière, et l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France s'est effectivement retrouvé au coeur de plusieurs bagarres. Frank Leboeuf et Emmanuel Petit, deux de ses anciens coéquipiers chez les Bleus, ont confirmé les pêtages de plomb de Zidane...

Tout le monde garde en mémoire le coup de boule légendaire de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006, mais l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a eu beaucoup d'autres bagarres à son actif au cours de sa carrière de joueur. Il y a quelques années, au micro de l'émission Le Vestiaire sur RMC, Frank Leboeuf se remémore un craquage de Zidane en plein match contre un joueur de la Russie.

« Ziz, tu peux pas faire ça... » « J’ai vu un Zizou que je ne connaissais pas mettre une droite au joueur russe Valeri Karpine. Il lui a mis une droite… Je l’ai récupéré, je lui ai dit : 'Oh Ziz, tu peux pas faire ça', il a dit : 'Ça y est, c’est bon, tu peux me lâcher'. Je le lâche, il repart, il lui en remet une autre ! Il revient vers moi et il me dit : 'Francky, là, c’est bon'. Même pendant les matchs, il marchait sur les pieds, les coudes, il savait s’en servir… Il avait son caractère, c’était pas facile, Zizou », révèle Frank Leboeuf, qui a donc pu être choqué de l'attitude de Zinedine Zidane sur les terrains.