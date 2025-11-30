Zidane avec son ex : C’est confirmé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement attendu comme futur sélectionneur de l'équipe de France une fois que Didier Deschamps cédera la place l'été prochain, Zinedine Zidane a reçu la candidature de son ancien partenaire Luis Fernandez qui se propose de l'épauler dans ce futur rôle. Et l'ex-coach du PSG en a remis une couche à ce sujet en relançant Zidane dans la presse.

Ex-coéquipier de Zinedine Zidane du côté de l'AS Cannes lorsqu'il démarrait sa carrière de joueur, Luis Fernandez a désormais un rêve avant de se retirer du monde du football : épauler l'ancien entraîneur du Real Madrid dans sa future fonction de sélectionneur de l'équipe de France. Et après avoir émis l'idée une première fois sur RMC, Fernandez a confirmé cette envie et en a remis une couche dans les colonnes de La Dépêche en interpellant Zidane.

« Finir ma carrière à ses côtés en équipe de France » « Quand Zidane a commencé sa carrière à l’AS Cannes, il a débuté à mes côtés. J’ai beaucoup de respect pour lui et ses parents. Ils venaient voir leurs enfants jouer, posés, calmes, avec une communication remarquable. C’est ce que je dis aux parents : prenez exemple sur les parents de Zidane ! Ce que je souhaite à Zidane, c’est de devenir entraîneur de l’équipe de France s’il en a envie. Ensuite, pour moi, ce serait un plaisir de le voir à ce poste et de finir ma carrière à ses côtés en équipe de France », explique l'ancien entraîneur du PSG, qui pose donc une nouvelle fois sa candidature pour venir aider Zinedine Zidane en équipe de France.