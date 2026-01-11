Départ aux Etats-Unis : L’annonce en direct sur Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour son Clasico en finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche, le Real Madrid ne devrait pas se passer des services de Kylian Mbappé. Malgré sa récente blessure, le Français est déjà de retour et cela est un risque à prendre concernant la santé de l'attaquant pour la suite de la saison. Jusqu'à remettre en cause sa participation à la prochaine Coupe du monde ?

Engagé avec le Real Madrid pour affronter le FC Barcelone, Kylian Mbappé est l'élément fort du club qui cherche à décrocher un nouveau trophée. L'attaquant français est de retour après sa blessure au genou mais c'est peut-être trop anticipé. S'il existe un risque, Christophe Cessieux estime que cela ne remet pas en doute la Coupe du monde à venir à la fin de la saison.

Kylian Mbappé absent de la Coupe du monde ? Une bonne nouvelle tombe En faisant son retour assez vite, Kylian Mbappé s'expose peut-être à un danger par rapport à son corps. En effet sa blessure pourrait s'aggraver et il pourrait être absent plus longtemps. Mais pas question de tirer la sonnette d'alarme pour le moment. « Tu peux gagner ce Clasico, mais tu vas peut-être le payer et manquer de Mbappé pour la suite de la saison. Je n’ai pas peur en revanche pour la Coupe du monde. On est très loin. A moins d’une énorme blessure, je pense qu’il devrait être là » estime Christophe Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.