Départ de Kylian Mbappé : Coup de théâtre au Real Madrid !

Amadou Diawara

Le 31 décembre 2025, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Une entorse qui devait initialement le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines. Mais contre toute attente, Kylian Mbappé devrait être convoqué par Xabi Alonso pour le Clasico face au FC Barcelone ce dimanche soir.

Qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid va se frotter au FC Barcelone ce dimanche soir, et ce, au stade Roi-Abdallah de Djeddah. Absent contre l'Atlético de Madrid en demi-finale, Kylian Mbappé pourrait signer son grand retour lors de ce Clasico.

Intertitre 2 Selon les informations de L'Equipe, la grande tendance de ce samedi soir était que Kylian Mbappé soit convoqué pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Toutefois, le numéro 10 du Real Madrid devrait être sur le banc au coup d'envoi ce dimanche soir. A en croire le média français, Kylian Mbappé a participé au dernier entrainement dirigé par Xabi Alonso. Et il n'a ressenti ni gêne, ni douleur majeures.