Kylian Mbappé : «Le meilleur joueur du monde» arrive, c'est le choc !

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Vitinha ont formé le podium du Ballon d'or 2025, signifiant qu'ils sont ce qui se fait de mieux dans le football. Kylian Mbappé est cependant perçu comme étant le meilleur joueur du monde par bien des observateurs, néanmoins au Real Madrid, un coéquipier pourrait lui prendre ce titre.

Le Real Madrid va disputer la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche en Arabie saoudite contre le FC Barcelone. Un remake de l'affiche de l'année dernière et du trophée remporté par le Barça sur le score de 5 buts à 2. Kylian Mbappé avait pris part à la rencontre et a atterri vendredi sur le lieu de la finale malgré son entorse au genou contractée il y a 10 jours.

«Il fait ce que je souhaite et il en croit en ce que je veux» La participation de Kylian Mbappé pourrait changer la donne pour l'équipe de Xabi Alonso pourtant dépourvue du « meilleur joueur du monde » que peut devenir aisément Brahim Diaz selon son sélectionneur Walid Regragui. « Ce qui me plaît chez Brahim (ndlr Diaz), ce n'est pas seulement qu'il marque. C'est qu'il a changé sa mentalité. Ce soir, ce qu'il a fait, courir beaucoup, se battre, garder le ballon, il envoie un message à son équipe. Dans l'esprit d'équipe, c'est très important quand tu vois ton meilleur joueur jouer comme ça. Après, s'il marque, c'est très important pour nous. Mais ce qui est important, c'est le travail pour l'équipe. Il fait ce que je souhaite et il en croit en ce que je veux ».