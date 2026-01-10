Suicide avec Kylian Mbappé : La grande annonce du Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Real Madrid sera opposé au FC Barcelone dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne, Kylian Mbappé a rejoint son équipe en Arabie Saoudite, où se déroule la compétition. Une décision quant à sa participation sera prise ce samedi, mais la Casa Blanca ne prendra pas de risque. « Nous ne sommes pas des kamizakes », a assuré Xabi Alonso en conférence de presse.

Au lendemain de la victoire face à l’Atlético Madrid (2-1), Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en Arabie Saoudite vendredi, où se tient la Supercoupe d’Espagne. Dimanche, les Merengue seront opposés au FC Barcelone, vainqueur contre l’Athletic Bilbao (5-0), en finale, et la participation du Français est encore incertaine.

« Après l'entraînement d'aujourd'hui, nous aurons toutes les informations nécessaires » « Il va beaucoup mieux. Avant le début de la compétition, l'idée était qu'il serait prêt pour le match contre l'Atlético et nous avons décidé de ne pas précipiter les choses, mais si nous arrivions en finale, toujours en fonction de son état physique, il serait là. Après l'entraînement d'aujourd'hui, nous aurons toutes les informations nécessaires pour évaluer s'il est prêt à jouer dès le début ou s'il vaut mieux le faire entrer plus tard dans le match », a déclaré Xabi Alonso ce samedi en conférence de presse.