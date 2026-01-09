Mbappé quitte Madrid : Le désaccord avec le Real !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le Real Madrid va défier le FC Barcelone à Djeddah en finale de Supercoupe d’Espagne. Blessé dernièrement, Kylian Mbappé fait partie du voyage et il pourrait même être titulaire à en croire le club espagnol. L’attaquant français, lui, se veut plus prudent et il désire ne prendre aucun risque, même s’il a très envie de disputer cette rencontre.

Grâce à sa victoire contre l’Atlético de Madrid jeudi soir, le Real Madrid s’est hissé en finale de Supercoupe d’Espagne. Dimanche soir du côté de Djeddah en Arabie saoudite, l’équipe de Xabi Alonso affrontera le FC Barcelone et Kylian Mbappé devrait bien être de la partie.

Mbappé titulaire contre le FC Barcelone ? Absent lors des deux derniers matchs du Real Madrid à cause d’une blessure au genou, Kylian Mbappé pourrait faire son retour à la compétition dimanche soir contre le FC Barcelone. Les Madrilènes souhaiteraient même qu’il débute la rencontre et Xabi Alonso s’était d’ailleurs montré rassurant à son sujet en conférence de presse jeudi. « Il va beaucoup mieux. Il s'est entraîné aujourd'hui (jeudi) et ses sensations sont bonnes. Il a les mêmes possibilités de jouer que tous ceux qui sont convoqués. »