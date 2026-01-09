Zidane s’en va : La séparation qui fait mal à sa famille

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du domicile familial de Marseille dans lequel il a grandi à l'âge de 14 ans seulement pour intégrer le centre de formation de Cannes, Zinedine Zidane a vécu cette séparation comme un déchirement, au même titre que ses parents. Et l'ancien meneur de jeu s'est longuement confié à ce sujet dans une interview pour L'EQUIPE.

Formé du côté de l'AS Cannes où il est passé faire ses classes entre 1986 et 1992, Zinedine Zidane avait donc quitté sa famille et le domicile de ses parents alors qu'il n'était âgé que de 14 ans. Et en 2022, alors qu'il accordait un large entretien à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France évoquait avec émotion ce déracinement et cette séparation avec ses parents alors qu'il n'était qu'un adolescent.

Zidane a quitté sa famille « J’ai l’impression d’être parti depuis mes 14 ans. Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là », confie Zinedine Zidane, qui précise que ses parents ont aux aussi très mal vécu cette séparation.