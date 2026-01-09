Benzema avec Mbappé, les retrouvailles annoncées !

Alexis Brunet

Jeudi soir, le Real Madrid a battu l’Atlético de Madrid 2-1 en demi-finale de Supercoupe. Les hommes de Xabi Alonso disputeront donc dimanche la finale face au FC Barcelone, qui se tiendra en Arabie saoudite. Joueur d’Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema profitera de l’occasion pour rendre visite aux coéquipiers de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid va disputer une nouvelle finale. Opposés à l’Atlético de Madrid jeudi soir en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, les Madrilènes se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations de Federico Valverde et de Rodrygo. Alexander Sørloth avait redonné un peu d’espoir aux Colchoneros peu avant l’heure de jeu mais cela n’a pas suffi.

Une finale face au FC Barcelone Pour cette finale de Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid retrouvera son meilleur ennemi, le FC Barcelone. Mercredi soir, les coéquipiers de Lamine Yamal n’ont fait qu’une bouchée de l’Athletic Bilbao en s’imposant 5-0, notamment grâce à un très grand Raphinha, auteur d’un doublé et d’une passe décisive.