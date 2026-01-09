Relation avec Karim Benzema : La très belle déclaration !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Journaliste pour L'Equipe, Hugo Guillemet a eu l'occasion d'interroger à plusieurs reprises Karim Benzema. Il faut dire qu'au cours des dernières années, les deux hommes ont bâti une très belle relation. Alors qu'il existe aujourd'hui un lien de confiance entre eux, Hugo Guillemet s'est exprimé sur ce lien qui l'unit à Benzema.

Entre Karim Benzema et Hugo Guillemet, ça va bien au-delà d'une simple relation entre un joueur de football et un journaliste. En effet, interrogé par Kassim Maaloul sur Youtube, celui qui travaille aujourd'hui pour L'Equipe a fait une très belle déclaration, confiant dans un premier temps : « Karim Benzema représente beaucoup de choses pour moi. On a peu près le même âge. Quand j’avais 17-18 ans, que j’étais au lycée, que je supportais l’OL, lui commençait à jouer en pro. J’ai accompagné toute sa carrière. Je suis devenu adulte en suivant sa carrière ».

« A partir de là, on a développé une relation de confiance » Au fil des années, Hugo Guillemet et Karim Benzema sont ainsi devenus proches. Un relation à propos de laquelle le journaliste du quotidien sportif a fait savoir : « Je suis devenu journaliste en suivant sa carrière. J’ai fini par l’interviewer plusieurs fois et nouer une relation particulière avec lui. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup humainement mais aussi quand il parle de foot il est très intéressant. Il en parle de manière passionnante. La première fois, j’avais réussi à décrocher une interview vraiment en exclusivité mondiale. Il venait d’être appelé le jeudi par Deschamps en équipe de France, il y a 800 ou 1000 médias du monde entier qui veulent l’interviewer parce que ça fait 6 ans qu'il est banni. On est le jeudi, il joue le samedi avec le Real, le dimanche il passe par Lyon, le lundi il est à Clairefontaine donc il faut que je fasse l'interview le dimanche. Le dimanche, à Lyon, j'arrive à avoir l’interview avec lui. On passe un long moment, il m’explique pourquoi il est content de revenir en équipe de France. C’était une exclu extraordinaire qui a fait la Une de L’Equipe. C'était un gros coup pour moi, très valorisant. J’avais passé un super moment avec lui. A partir de là, on a développé une relation de confiance ».