Kylian Mbappé et sa petite copine : La rupture est officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très discret en ce qui concerne sa vie privée et notamment ses relations amoureuses, Kylian Mbappé semble pourtant avoir été en couple récemment si l'on en croit les révélations de sa mère, Fayza Lamari. Mais cette dernière a également officialisé la fin de cette histoire d'amour de Mbappé et se confie sur la complexité de ses relations.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier, Fayza Lamari se livrait sur la vie personnelle de son fils, Kylian Mbappé, et notamment la complexité pour lui de pouvoir vivre des relations amicales et amoureuses de manière normale. La mère de l'attaquant du Real Madrid a d'ailleurs annoncé qu'il avait été en couple, mais cette romance n'a finalement pas duré pour Mbappé.

« Il a eu une copine » « Je lui ai demandé dernièrement s'il avait une copine. Il m'a répondu : "Tu vois une copine dans ce bourbier ?" C'est compliqué d'être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n'est pas simple pour les deux », confie la mère de Kylian Mbappé, qui officialise donc la rupture avec son ex petite amie.