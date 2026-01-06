C'est terminé pour Kylian Mbappé !

Victime d'une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé était incertain pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. En effet, le Real Madrid voulait attendre la fin de la séance d'entrainement de ce mardi matin pour prendre une décision finale quant à sa présence face à l'Atlético. Toutefois, Kylian Mbappé serait d'ores et déjà forfait pour le derby madrilène, programmé ce jeudi soir en Arabie Saoudite.
Le 31 décembre, le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Kylian Mbappé. En effet, la Maison-Blanche a fait savoir que son numéro 10 souffrait d'une entorse du genou gauche.
Real Madrid - Atlético : Mbappé est déjà forfait
Forfait pour la réception du Betis ce dimanche, Kylian Mbappé était incertain pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. A en croire AS, le Real Madrid comptait attendre la fin de la séance de ce mardi matin pour déterminer si oui ou non l'international français était apte pour le derby face à l'Atlético. Mais, comme l'a affirmé le média espagnol, Kylian Mbappé - qui s'est entrainé en salle ce lundi, serait d'ores et déjà forfait pour le choc de ce jeudi soir au Stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie Saoudite).
Supercoupe d'Espagne : Mbappé est incertain pour la potentielle finale
D'après les indiscrétions de la Cadena COPE, la présence de Kylian Mbappé pour une éventuelle finale de Supercoupe d'Espagne serait également compromise. Pour rappel, l'absence de l'attaquant du Real Madrid avait été évaluée à deux ou trois semaines dans un premier temps.