C'est terminé pour Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Victime d'une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé était incertain pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. En effet, le Real Madrid voulait attendre la fin de la séance d'entrainement de ce mardi matin pour prendre une décision finale quant à sa présence face à l'Atlético. Toutefois, Kylian Mbappé serait d'ores et déjà forfait pour le derby madrilène, programmé ce jeudi soir en Arabie Saoudite.

Le 31 décembre, le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Kylian Mbappé. En effet, la Maison-Blanche a fait savoir que son numéro 10 souffrait d'une entorse du genou gauche.

Real Madrid - Atlético : Mbappé est déjà forfait Forfait pour la réception du Betis ce dimanche, Kylian Mbappé était incertain pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. A en croire AS, le Real Madrid comptait attendre la fin de la séance de ce mardi matin pour déterminer si oui ou non l'international français était apte pour le derby face à l'Atlético. Mais, comme l'a affirmé le média espagnol, Kylian Mbappé - qui s'est entrainé en salle ce lundi, serait d'ores et déjà forfait pour le choc de ce jeudi soir au Stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie Saoudite).