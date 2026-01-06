Laure Boulleau victime d’une embrouille insolite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant pris sa retraite sportive en 2018, Laure Boulleau, aujourd’hui consultante sur Canal+, aura joué au plus haut niveau pendant 13 ans. Ayant débuté en 2005 avec le PSG, celle qui a également porté le maillot de l’équipe de France a connu une très belle carrière. Au cours de celle-ci, Laure Boulleau n’a d’ailleurs pas manqué de connaitre quelques accrochages, dont certains complètement inattendus.

Avant d'être la consultante qu’on connait aujourd’hui, Laure Boulleau a été joueuse de football professionnelle, ayant porté le maillot du PSG et de l’équipe de France. Ayant eu une carrière bien remplie, l’ancienne arrière gauche en a vécu des histoires. Et voilà qu’en 2023, pour L’Equipe, au moment de révéler une anecdote jamais racontée, Laure Boulleau s’était confiée sur un accrochage avec une arbitre.

« L'arbitre commence à mal me parler… » « L'anecdote que je n'ai jamais osé raconter ? Quand l'arbitre a cru que mon grain de beauté était un piercing. On était en Islande, l'arbitre commence à mal me parler en anglais devant toutes les filles », a d’abord expliqué Laure Boulleau.