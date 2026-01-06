Laure Boulleau victime d’une embrouille insolite !

Ayant pris sa retraite sportive en 2018, Laure Boulleau, aujourd’hui consultante sur Canal+, aura joué au plus haut niveau pendant 13 ans. Ayant débuté en 2005 avec le PSG, celle qui a également porté le maillot de l’équipe de France a connu une très belle carrière. Au cours de celle-ci, Laure Boulleau n’a d’ailleurs pas manqué de connaitre quelques accrochages, dont certains complètement inattendus.
Avant d'être la consultante qu’on connait aujourd’hui, Laure Boulleau a été joueuse de football professionnelle, ayant porté le maillot du PSG et de l’équipe de France. Ayant eu une carrière bien remplie, l’ancienne arrière gauche en a vécu des histoires. Et voilà qu’en 2023, pour L’Equipe, au moment de révéler une anecdote jamais racontée, Laure Boulleau s’était confiée sur un accrochage avec une arbitre.
« L'arbitre commence à mal me parler… »
« L'anecdote que je n'ai jamais osé raconter ? Quand l'arbitre a cru que mon grain de beauté était un piercing. On était en Islande, l'arbitre commence à mal me parler en anglais devant toutes les filles », a d’abord expliqué Laure Boulleau.
« Fou rire général »
Ça ne s’est pas arrêté là pour l’ancienne joueuse du PSG, qui a ajouté : « Elle commence à me dire de manière insistante d'enlever mon piercing. Je rigole mais en même temps je suis trop énervée. Je vois les filles qui commencent à se passer le mot car celles qui étaient à côté avaient compris. Fou rire général. Elles m'ont tellement chambrée avec ça ».