Départ aux Etats-Unis : La révélation de Zinedine Zidane !

Au cours de sa carrière de joueur de football professionnel, Zinedine Zidane a évolué dans de nombreux clubs, ce qui lui a donné la possibilité de vivre dans différents pays. C’est ainsi qu’il a connu la France, l’Italie puis l’Espagne. Mais comme Zizou avait pu le révéler, à cette liste, on aurait pu aussi ajouter les Etats-Unis, lui avait reçu une proposition venue de l’autre côté de l’Atlantique.
Passé par l’AS Cannes, les Girondins de Bordeaux, la Juventus puis le Real Madrid, Zinedine Zidane a donc parcouru l’Europe durant sa carrière de joueur. Ayant pris sa retraite du côté de la Casa Blanca, le Français aurait toutefois pu continuer à fouler les pelouses… aux Etats-Unis. Comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic ou encore Steven Gerrard, Zidane aurait lui aussi pu rejoindre la MLS.
« J’ai eu une proposition pour partir aux États-Unis »
Zinedine Zidane aux Etats-Unis, ça aurait pu être possible. C’est ce qu’a révélé l’ancien joueur du Real Madrid en 2015, interrogé par les élèves du lycée français de Madrid. « J'ai vécu en Italie à Turin pendant 5 ans et depuis 2001 nous sommes à Madrid. Et puis bien sûr, il y a la France. En 2006, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai eu une proposition pour partir aux États-Unis », avait ainsi annoncé Zidane.
« J'ai tout apprécié, partout où je suis allé »
Ayant donc connu différents pays au cours de sa carrière, Zinedine Zidane avait confié à propos de ces nombreuses aventures : « J'ai tout apprécié, partout où je suis allé. Ce sont des cultures différentes, des gens différents qui pensent différemment. Partout j'ai eu un intérêt, la nourriture en Italie, les pâtes. A Madrid, il y a une grande mixité de population. Ce sont toutes ces choses-là qui me font du bien ».