Départ aux Etats-Unis : La révélation de Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours de sa carrière de joueur de football professionnel, Zinedine Zidane a évolué dans de nombreux clubs, ce qui lui a donné la possibilité de vivre dans différents pays. C’est ainsi qu’il a connu la France, l’Italie puis l’Espagne. Mais comme Zizou avait pu le révéler, à cette liste, on aurait pu aussi ajouter les Etats-Unis, lui avait reçu une proposition venue de l’autre côté de l’Atlantique.

Passé par l’AS Cannes, les Girondins de Bordeaux, la Juventus puis le Real Madrid, Zinedine Zidane a donc parcouru l’Europe durant sa carrière de joueur. Ayant pris sa retraite du côté de la Casa Blanca, le Français aurait toutefois pu continuer à fouler les pelouses… aux Etats-Unis. Comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic ou encore Steven Gerrard, Zidane aurait lui aussi pu rejoindre la MLS.

« J’ai eu une proposition pour partir aux États-Unis » Zinedine Zidane aux Etats-Unis, ça aurait pu être possible. C’est ce qu’a révélé l’ancien joueur du Real Madrid en 2015, interrogé par les élèves du lycée français de Madrid. « J'ai vécu en Italie à Turin pendant 5 ans et depuis 2001 nous sommes à Madrid. Et puis bien sûr, il y a la France. En 2006, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai eu une proposition pour partir aux États-Unis », avait ainsi annoncé Zidane.