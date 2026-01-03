Officiel : La signature surprise pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est sans contestation possible l'étendard du football français. La star du Real Madrid est la figure de proue de l'équipe de France dont il est le capitaine. Dior, la célèbre marque tricolore de vêtements a fait une grande annonce ce vendredi en ce début de nouvelle année.

Au cours du prochain été, Kylian Mbappé représentera la France sur le sol américain en arborant le brassard de capitaine des Bleus dans le cadre de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. Et en parallèle, Mbappé sera l'égérie d'une marque historique de la mode, à la Française.

Dior et Mbappé, c'est parti pour l'été ! Ce vendredi 2 janvier, Dior a annoncé sa collaboration avec Kylian Mbappé pour la campagne estivale de 2026, pour la collection Jonathan Anderson. Le tout, grâce à un spot publicitaire publié sur les réseaux sociaux de la marque de vêtements tricolore.