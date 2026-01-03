Officiel : La signature surprise pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est sans contestation possible l'étendard du football français. La star du Real Madrid est la figure de proue de l'équipe de France dont il est le capitaine. Dior, la célèbre marque tricolore de vêtements a fait une grande annonce ce vendredi en ce début de nouvelle année.
Au cours du prochain été, Kylian Mbappé représentera la France sur le sol américain en arborant le brassard de capitaine des Bleus dans le cadre de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. Et en parallèle, Mbappé sera l'égérie d'une marque historique de la mode, à la Française.
Dior et Mbappé, c'est parti pour l'été !
Ce vendredi 2 janvier, Dior a annoncé sa collaboration avec Kylian Mbappé pour la campagne estivale de 2026, pour la collection Jonathan Anderson. Le tout, grâce à un spot publicitaire publié sur les réseaux sociaux de la marque de vêtements tricolore.
Mbappé l'annonce sur ses réseaux sociaux
Fier de ce partenariat avec Dior, Kylian Mbappé a partagé deux publicités au sujet de cette campagne pour l'été par le biais de son compte Instagram en Story. Après Oakley et Hublot notamment, les collaborations commerciales se multiplient pour l'attaquant star du Real Madrid et de l'équipe de France qui aura à cœur de faire briller les couleurs des Bleus au Mondial pour la dernière de Didier Deschamps.