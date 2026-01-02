Zidane se lâche sur une autre star : «J’ai dormi avec !»

Zinedine Zidane n'a jamais caché sa grande admiration pour l'ancien attaquant uruguayen Enzo Francescoli, qu'il avait admiré lorsque ce dernier portait les couleurs de l'OM à la fin des années 80. Et il livre quelques anecdotes assez folles sur sa rencontre avec Francescoli et la nuit passée avec... son maillot !
En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait pour l'occasion une grosse interview à L'EQUIPE dans laquelle il retraçait les moments forts de sa carrière et de vie d'homme. L'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France y évoquait notamment son admiration pour Enzo Francescoli, attaquant uruguayen passé par l'OM durant la saison 1989-1990, et Zidane semble être allé très loin par amour pour lui.
« Mon rêve absolu... »
Il raconte notamment ses rencontres avec Enzo Francescoli : « Plusieurs fois. On s’est rapprochés. Mais Enzo restait mon idole. On a fait la finale de la Coupe du monde des clubs l’un contre l’autre, la Coupe intercontinentale à Tokyo. C’était avec la Juventus contre River Plate (1-0 pour la Juventus Turin, fin 1996). On a échangé nos maillots. Je lui avais demandé avant le match. Mais il savait. J’avais tellement parlé de lui dans mes interviews. Il m’a amené son maillot à la fin malgré la défaite. Mais ce n’était pas encore mon rêve absolu. De dormir avec son maillot », confie Zinedine Zidane, qui est donc allé très loin par admiration pour son idole.
« On l’a lavé, puis j’ai dormi avec ! »
« Je suis rentré à Turin. On l’a lavé. Puis j’ai dormi avec ! À côté de ma femme qui m’a pris pour un fou. Le maillot avec les publicités. Il fallait que je réalise mon rêve de gosse. Jusqu’au bout. Mon fils aîné s’appelle Enzo. C’était vraiment gros, fort. Et c’est pour ça que je comprends les gens qui s’identifient, qui veulent faire, réussir, vis-à-vis de leurs exemples, de leurs idoles. Je suis passé par là. Après, on est devenus amis avec Enzo. On a mangé plusieurs fois ensemble à Madrid. On reste en contact, même s’il est très occupé », précise Zidane, qui a donc dormi avec le maillot de la star uruguayenne !