Zidane se lâche sur une autre star : «J’ai dormi avec !»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane n'a jamais caché sa grande admiration pour l'ancien attaquant uruguayen Enzo Francescoli, qu'il avait admiré lorsque ce dernier portait les couleurs de l'OM à la fin des années 80. Et il livre quelques anecdotes assez folles sur sa rencontre avec Francescoli et la nuit passée avec... son maillot !

En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait pour l'occasion une grosse interview à L'EQUIPE dans laquelle il retraçait les moments forts de sa carrière et de vie d'homme. L'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France y évoquait notamment son admiration pour Enzo Francescoli, attaquant uruguayen passé par l'OM durant la saison 1989-1990, et Zidane semble être allé très loin par amour pour lui.

« Mon rêve absolu... » Il raconte notamment ses rencontres avec Enzo Francescoli : « Plusieurs fois. On s’est rapprochés. Mais Enzo restait mon idole. On a fait la finale de la Coupe du monde des clubs l’un contre l’autre, la Coupe intercontinentale à Tokyo. C’était avec la Juventus contre River Plate (1-0 pour la Juventus Turin, fin 1996). On a échangé nos maillots. Je lui avais demandé avant le match. Mais il savait. J’avais tellement parlé de lui dans mes interviews. Il m’a amené son maillot à la fin malgré la défaite. Mais ce n’était pas encore mon rêve absolu. De dormir avec son maillot », confie Zinedine Zidane, qui est donc allé très loin par admiration pour son idole.