Bixente Lizarazu avec son ex : l’annonce inattendue !

Avant de vivre une belle et longue histoire d’amour avec Claire Keim, Bixente Lizarazu a fréquenté l’actrice et chanteuse Elsa Lunghini, de 1999 à 2006. Malgré leur rupture, l'ancien footballeur, sacré champion du monde en 1998, n’a pas coupé les ponts avec son ex-compagne.
En couple avec Claire Keim depuis 2006, Bixente Lizarazu a connu d’autres histoires d’amour avant sa rencontre avec l’actrice lors d’un concert des Enfoirés. Le champion du monde tricolore a d’abord connu une idylle avec une certaine Stéphanie, la mère de son fils Tximista, avant de fréquenter Elsa Lunghini, chanteuse et actrice, de 1999 à 2006.
« On a toujours envie de savoir comment on va l'un et l’autre »
Et malgré leur séparation, Bixente Lizarazu et Elsa Lunghini ont su garder un lien fort comme l’avait révélé cette dernière. « La rupture a été totalement digérée, sans drame, des deux côtés », avait confié l’actrice dans un entretien accordé à TV Magazine en 2010. « On est restés en contact, avait-elle ajouté en 2021, dans les colonnes de l’hebdomadaire Gala. On a toujours envie de savoir comment on va l'un et l'autre, et ce sera comme ça tout le temps ».
« C'est un pan de ma vie extrêmement important »
« C'est quelqu'un qui a compté pour moi, je pense que ç'a été réciproque, c'est un pan de ma vie extrêmement important, qui a duré sept ans, et j'aime les histoires quand elles se finissent bien comme ça. C'est important », concluait Elsa Lunghini auprès de Gala.