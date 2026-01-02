Bixente Lizarazu avec son ex : l’annonce inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de vivre une belle et longue histoire d’amour avec Claire Keim, Bixente Lizarazu a fréquenté l’actrice et chanteuse Elsa Lunghini, de 1999 à 2006. Malgré leur rupture, l'ancien footballeur, sacré champion du monde en 1998, n’a pas coupé les ponts avec son ex-compagne.

En couple avec Claire Keim depuis 2006, Bixente Lizarazu a connu d’autres histoires d’amour avant sa rencontre avec l’actrice lors d’un concert des Enfoirés. Le champion du monde tricolore a d’abord connu une idylle avec une certaine Stéphanie, la mère de son fils Tximista, avant de fréquenter Elsa Lunghini, chanteuse et actrice, de 1999 à 2006.

« On a toujours envie de savoir comment on va l'un et l’autre » Et malgré leur séparation, Bixente Lizarazu et Elsa Lunghini ont su garder un lien fort comme l’avait révélé cette dernière. « La rupture a été totalement digérée, sans drame, des deux côtés », avait confié l’actrice dans un entretien accordé à TV Magazine en 2010. « On est restés en contact, avait-elle ajouté en 2021, dans les colonnes de l’hebdomadaire Gala. On a toujours envie de savoir comment on va l'un et l'autre, et ce sera comme ça tout le temps ».