Bixente Lizarazu et Laure Boulleau : C'est confirmé !

Ce n'est peut-être qu'un hasard, mais plusieurs anciens latéraux font aujourd'hui de très bons consultants à l'image de Bixente Lizarazu et Laure Boulleau, qui étaient tous les deux latéraux gauches durant leur carrière. Une anecdote commentée par Christophe Jallet, qui évoluait lui aussi dans le couloir droit de la défense de ses équipes.
Depuis quelques années, Laure Boulleau s'est imposée comme l'une des consultantes vedettes sur Canal+. Présente pour les soirées européennes ainsi sur le plateau du Canal Football Club le dimanche, l'ancienne joueuse du PSG est désormais l'un des visages foot de la chaîne cryptée.
Les latéraux principaux consultants TV ?
Laure Boulleau marche donc dans les pas d'un certain Bixente Lizarazu qui occupait la même position sur le terrain (latéral gauche) et qui également consultant à la télévision, pour TF1. D'ailleurs, de manière générale, plusieurs anciens latéraux ont effectué une reconversion réussie à la télé, comme Christophe Jallet. Une prédisposition naturelle ? « Bah oui, comme on est dans un coin, on a tout le terrain face à nous, on sait se projeter », s'amuse l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de So Foot.
Lizarazu et Boulleau, même combat
Christophe Jallet a d'ailleurs été relancé sur les similitudes entre ses deux métiers : « Comme dans le foot : c’est la force de l’habitude. Plus tu fais de matchs, plus tu es connecté avec ton partenaire. C’est ce qui fait le charme et la beauté de commenter à deux. Une fois que tu as fait dix ou quinze matchs avec quelqu’un avec qui tu t’entends bien, tu connais son ton, tu sais quand il va s’arrêter, quand il va reprendre, quand il va te lancer. En fait, pendant 90 minutes, je n’ai pas besoin de regarder François (Marchal, son binôme sur Canal+), on se trouve les yeux fermés ».