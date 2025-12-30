Lionel Messi, le mariage légendaire qui se prépare ?

Pierrick Levallet

Tout au long de sa carrière, Lionel Messi a fait tomber de nombreux records. Mais la nouvelle génération pourrait bien en battre quelques uns. Franco Mastantuono pourrait notamment débuter son histoire d’amour avec l’Argentine en Coupe du monde d’une façon idéale, en devenant le plus jeune joueur argentin à disputer un match de Mondial.

Considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, Lionel Messi a fait tomber un bon nombre de records au cours de sa carrière. Mais à 38 ans, La Pulga est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et la nouvelle génération commence à prendre le pouvoir dans le football. De ce fait, le joueur de l’Inter Miami pourrait voir l’un de ses records être battu l’été prochain.

Mastantuono va détrôner Messi ? Comme le rapporte MARCA, Franco Mastantuono pourrait détrôner Lionel Messi à la Coupe du monde s’il est convoqué avec l’Albiceleste. Le crack de 18 ans deviendrait le plus jeune joueur argentin à disputer un match de Mondial si jamais il joue la première rencontre contre l’Algérie, battant le record de Lionel Messi de 20 jours.