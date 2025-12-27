Clash avec Messi et Neymar : Il met les choses au point au PSG !

Aujourd’hui indiscutable au PSG, Vitinha avait connu une première saison compliquée suite à son transfert à l’été 2022. Il faut dire qu’à l’époque, il était question de certaines étincelles entre le Portugais, Lionel Messi et Neymar. Revenant sur ses difficultés à son arrivée au PSG, Vitinha a mis les choses au point à propos de ses anciens coéquipiers.
En 2022, Vitinha débarquait au PSG. Arrivant en provenance de Porto, le Portugais intégrait alors un vestiaire composé de stars où on pouvait bien évidemment retrouver Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Il a donc fallu s’adapter à ce nouvel environnement et ça n’a pas été facile pour Vitinha, qui a connu une première saison difficile au PSG. Et pour ne rien arranger, sa relation avec Neymar et Messi n’était clairement pas la meilleure, alors qu’il avait été question de certaines tensions.
« J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile »
Interrogé par A Bola, Vitinha est revenu sur cette première saison compliquée au PSG. Désormais plus épanoui que jamais dans la capitale, le Portugais a confié : « C’était une année où je ne sentais pas qu’on était une équipe. Chacun courait pour soi. On était un peu perdus sur le terrain. J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile. C’était un entraîneur différent aussi. C’était assez difficile de gérer un tel groupe de joueurs ».
« Beaucoup de choses se sont passées, mais tout va bien avec Messi et Neymar"
Evoquant ensuite ce qui a pu se passer avec Neymar et Lionel Messi, Vitinha a fait savoir : « Beaucoup de choses se sont passées, mais tout va bien avec Messi et Neymar. J’ai beaucoup d’estime pour Messi, c’est l’un des meilleurs de tous les temps. Je n’ai absolument rien contre lui. D’ailleurs, lors du Mondial des clubs, nous avons fini par nous affronter. À la fin, je l’ai pris dans mes bras. Même avec Neymar ? Tout va bien ».