Nasser Al-Khelaïfi - PSG : Les adieux émouvants…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le football français est en deuil avec le décès de Jean-Louis Gasset, à l’âge de 72 ans. Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, a salué la mémoire de l’Héraultais, adjoint de Luis Fernandez dans la capitale entre 2001 et 2003, puis de Laurent Blanc entre 2013 et 2016.

Les hommages sont nombreux depuis l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset survenu vendredi à l’âge de 72 ans. Personnalité très appréciée du football français, l’Héraultais a marqué les esprits durant ses passages au PSG, à l'OM, Saint-Etienne, Montpellier, Bordeaux ou encore en équipe de France, en tant qu'entraîneur principal ou bien comme adjoint. Nasser Al-Khelaïfi, à la tête du club de la capitale, avait eu l’occasion de le côtoyer durant trois ans, lorsque Jean-Louis Gasset assistait Laurent Blanc.

« Jean-Louis Gasset était quelqu’un de très important pour moi » Le boss du PSG a salué sa mémoire dans un message publié sur le site du club : « Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale pour le Club et quelqu’un de très important pour moi. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé sa passion pour le football ».