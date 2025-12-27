Une star du PSG s’en va à l’étranger, c'est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti au Maroc pour disputer la CAN, un peu plus d’un mois après sa grosse entorse de la cheville gauche, Achraf Hakimi n’a pas encore rejoué, mais cela ne saurait tarder. Walid Regragui a annoncé que le latéral droit du PSG sera « prêt » pour les matches à élimination directe.

Le Maroc devra encore attendre pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la CAN. Après avoir battu les Comores (2-0), les Lions de l’Atlas ont été accrochés par le Mali (1-1) vendredi soir et ont désormais rendez-vous avec la Zambie pour leur dernier match, ce lundi.

Achraf Hakimi va rejouer Une rencontre à laquelle devrait participer Achraf Hakimi, en passe de réussir son incroyable pari après son entorse sévère de la cheville gauche le 4 novembre dernier contre le Bayern Munich en Ligue des champions. « L'objectif, c'est de ne pas se précipiter parce qu'il a eu une grave blessure (cheville) et on veut le faire entrer progressivement. Sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf soit débuter, soit rentrer », a fait savoir Walid Regragui, affirmant ensuite que le latéral droit du PSG est assuré de jouer les huitièmes de finale.