Une star du PSG s’en va à l’étranger, c'est officiel !

Parti au Maroc pour disputer la CAN, un peu plus d’un mois après sa grosse entorse de la cheville gauche, Achraf Hakimi n’a pas encore rejoué, mais cela ne saurait tarder. Walid Regragui a annoncé que le latéral droit du PSG sera « prêt » pour les matches à élimination directe.
Le Maroc devra encore attendre pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la CAN. Après avoir battu les Comores (2-0), les Lions de l’Atlas ont été accrochés par le Mali (1-1) vendredi soir et ont désormais rendez-vous avec la Zambie pour leur dernier match, ce lundi.
Achraf Hakimi va rejouer
Une rencontre à laquelle devrait participer Achraf Hakimi, en passe de réussir son incroyable pari après son entorse sévère de la cheville gauche le 4 novembre dernier contre le Bayern Munich en Ligue des champions. « L'objectif, c'est de ne pas se précipiter parce qu'il a eu une grave blessure (cheville) et on veut le faire entrer progressivement. Sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf soit débuter, soit rentrer », a fait savoir Walid Regragui, affirmant ensuite que le latéral droit du PSG est assuré de jouer les huitièmes de finale.
« Aujourd'hui, il était prédisposé pour entrer au moins dix minutes »
« Il sera prêt pour les matches à élimination directe, ça c'est sûr. La question est : est-ce que qu'il débute le match et on le sort en cours de match ou est-ce qu'on le fera rentrer en cours de match ? On verra les deux jours qui viennent, a confié le sélectionneur marocain, rapporté par L’Équipe. En tout cas, aujourd'hui, il était prédisposé pour entrer au moins dix minutes. Mais vu la configuration du match, l'intensité et le résultat, on a préféré ne pas prendre de risques parce qu'on avait peur aussi sur un coup de le mettre en danger. »